Governo espanhol assume-se contra a Superliga em Bruxelas

O plano era criar um torneio de futebol com acesso restrito, um clube de ricos, onde alguns tubarões europeus disputariam entre si a glória. Real Madrid, Barcelona, Atlético, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, Inter e Milan, mais outros três clubes, seriam os clientes habituais. O projeto caiu em 48 horas, mas ainda há ações legais em movimento, visto que Real Madrid, Barcelona e Juventus ainda não se desapaixonaram pela ideia.

Esta terça-feira, a Abogacía del Estado, um órgão que pertence ao Ministério da Justiça e presta assistência jurídica ao governo e empresas públicas espanholas, enviou um documento para o Tribunal de Justiça da União Europeia com argumentos contra a criação da Superliga europeia, avançou a Cadena Cope, aqui citada pelo “El País”.

O governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, fica assim na mesma página da UEFA e de 55 federações que rejeitam aquele projeto. Segundo o diário espanhol, o ex-ministro da Cultura e Desporto já havia expressado, em abril, a sua posição e que, por arrasto, poderia significar a posição do executivo de Sánchez. “Rompe-se o modelo de desporto, de futebol competitivo aberto, baseado no mérito, em que o grande e o pequeno podem enfrentar-se e em que o pequeno pode ganhar de vez quando”, disse então José Manuel Rodríguez.

Uma das questões legais ainda em cima da mesa prende-se com a questão que foi movida num tribunal de Madrid, que terá de determinar se a UEFA e a FIFA apresentaram ou não uma postura de abuso de posição e monopólio, pois, no fundo, tratou de proteger a Liga dos Campeões e as outras competições em atividade. Esse imbróglio deverá ser resolvido, nos próximos meses, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.