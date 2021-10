Los Angeles quer que Vanessa Bryant e familiares das outras vítimas se submetam a exames psiquiátricos para provar stress emocional

Vanessa Bryant não soube imediatamente que a sua filha Gianna, de 13 anos, e o seu marido, a estrela mundial do basquetebol Kobe Bryant, de 41, tinham morrido no acidente de helicóptero que no dia 26 de janeiro de 2020 se despenhou em Calabasas, na Califórnia.

Na verdade, as primeiras notícias falavam de cinco sobreviventes e Vanessa Bryant assumiu que a sua família estaria entre eles. Mas não. Ao mesmo tempo que ligava ao marido começou a receber mensagens no telemóvel de centenas de pessoas consternadas com a morte de um homem idolatrado um pouco por todo o mundo.

Kevork Djansezian

Este episódio é apenas um exemplo dos detalhes sobre a morte de Bryant que chegaram ao domínio público por terem feito parte de um depoimento de Vanessa Bryant no âmbito do processo que a viúva abriu contra a administração da cidade de Los Angeles, por alegada partilha não autorizada de imagens bastante violentas do local do acidente.

Segundo o "New York Times", que este sábado escreve sobre os resultados dessa conferência, Bryant diz que essas imagens lhe causaram - e à sua família - um nível elevado de danos emocionais, mas o condado de Los Angeles diz que a dor foi maioritariamente causada pela perda das pessoas em si, não pelas imagens captadas e depois alegadamente partilhadas por socorristas e outros funcionários enviados pela cidade para o local do acidente.

Kevork Djansezian

Agora, os advogados da cidade estão a tentar que o tribunal obrigue Vanessa Bryant e outros familiares das vítimas a um exame psiquiátrico para se avaliar se de facto as imagens são a fonte principal da angústia emocional.

Bryant, juntamente com outras famílias, está a processar Los Angeles por invasão de privacidade e negligência, algo que a cidade contesta. “Os queixosos estão a pedir uma compensação de dezenas de milhares de dólares sustentando este pedido apenas num alegado ‘extremo stress emocional’”, lê-se nos documentos entregues em tribunal pelos advogados da cidade, segundo escreve o “New York Times”.

“Apesar de dizerem que a parte mais importante de todo este caso é o seu bem-estar psicológico, os queixosos recusam submeter-se a avaliações psiquiátricas independentes. A cidade traz este caso a tribunal porque os exames são essenciais para avaliar a existência, natureza e abrangência destes alegados danos emocionais”, argumentam ainda os advogados que representam Los Angeles.

PATRICK T. FALLON/Getty Images

Os responsáveis pelos serviços de socorro mantêm que as imagens nunca foram disseminadas, mas depois de um primeiro momento em que o xerife local tentou tranquilizar a viúva de Bryant dizendo-lhe que ninguém tinha guardado fotografias das vítimas nos seus telemóveis pessoais, veio a saber-se mais tarde que um dos elementos da polícia local tinha efetivamente entre 25 a 100 fotografias do local no seu telemóvel. Entre elas haveria imagens de corpos mutilados que foram partilhadas entre os vários membros do departamento.

Os advogados de Bryant, por outro lado, alegam que este tipo de exames é “uma crueldade” e que há uma mensagem na sua mera solicitação. “Mesmo quando funcionários públicos violam a privacidade e os direitos constitucionais dos cidadãos que juraram proteger e servir, as vítimas têm de passar pelo meio de pedras e paus para obter justiça.” Nas palavras de um dos principais advogados de Bryant, Luis Li, Los Angeles está a tentar forçar “quatro adolescente, uma criança de 10 anos e outra ainda no jardim de infância” a oito horas de exames psiquiátricos involuntários.

Al Seib/Getty Images

“O impacto da queda do helicóptero foi tão prejudicial que eu simplesmente não entendo como alguém pode ter tão pouca consideração pela vida, tão pouca compaixão e, em vez disso, escolher aproveitar essa oportunidade para fotografar pessoas sem vida, indefesas, para seu próprio divertimento doentio”, disse Bryant.

No dia em que morreu, Kobe Bryant estava a caminho de um treino de basquetebol com a sua filha e várias outras crianças. Bryant jogou os 20 anos inteiros da sua carreira nos Los Angeles Lakers e esteve 17 vezes como titular nos Jogos All Stars, um recorde na história da NBA.