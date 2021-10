Depois de comentários homofóbicos, Maurício Souza ficou sem clube e sem seleção: “A culpa é da galera que não aceita opinião contrária”

Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar...

Com uns emojis à mistura e uma fotografia de banda desenhada, foram estas as palavras de Maurício Souza, um voleibolista brasileiro do Minas Tênis Clube, aquando do anúncio da DC Comics sobre o facto de o novo Super-Homem, filho de Clark Kent e de Lois Lane, ser bissexual. A publicação estava no Instagram do atleta, onde tem mais de 530 mil seguidores.

O caso ganhou dimensão e as consequências vieram por arrasto. O clube de voleibol afastou então o jogador, de 33 anos, devido ao que consideraram ser declarações homofóbicas. De acordo com o “Globoesporte”, na terça-feira, não estava em cima da mesa o despedimento do atleta, previa-se antes o pagamento de uma multa e uma declaração pública para se retratar. O acordo entre todas as partes era total e o atleta ficaria afastado por um tempo indeterminado.

O tema motivou um debate público e intervenções de alguns jogadores daquela modalidade, até de colegas de equipa de Souza, assim como do ex-futebolista Walter Casagrande, um dos membros da Democracia Corinthiana — movimento criado e liderado por futebolistas, há quase 40 anos, sobretudo para lutar contra a ditadura militar que então vigorava no Brasil.

Apesar do rebuliço mediático e da polémica, o tema parecia estar bem encaminhado para a resolução. Mas não estava. É que entraram em campo os patrocinadores, que terão pedido “medidas cabíveis”. Ou seja, consequências.

Toru Hanai

Na quarta-feira, dia em que pediu desculpas publicamente — embora dissesse coisas como “ter opinião e defender o que se acredita não é ser homofóbico nem preconceituoso" —, o central brasileiro deixou de ser atleta do clube de Belo Horizonte. A publicação do voleibolista e do clube, anunciando a rescisão de contrato (que tinha prazo até final desta temporada), aconteceu num intervalo de poucos minutos.

Esta quinta-feira, já sem clube, Maurício Souza voltou a fazer uma publicação nas redes sociais, desta vez para defender o clube que rescindiu o seu contrato. O atleta garantiu que o presidente Ricardinho Santiago e o diretor Elói Oliveira “fizeram o máximo” para mantê-lo na equipa, mas que perderam o braço de ferro contra os patrocinadores, que terão ameaçado deixar de patrocinar equipas masculinas e femininas, conta este artigo do “Globo Esporte”.

“A culpa de tudo não é do Minas!”, escreveu Souza na publicação na qual juntou um vídeo. “A culpa é da galera que não aceita mais opinião contrária à deles. Qualquer coisa falada que não seja o que eles aprovam, você é [considerado] homofóbico e preconceituoso. A tolerância do outro lado é zero!”

As portas da seleção também encolheram para Souza.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, publicada na quarta-feira, o selecionador Renan Dal Zotto foi contundente: “Fiquei dececionado. É inadmissível este tipo de conduta do Maurício e eu sou radicalmente contra qualquer tipo de preconceito, homofobia, racismo. Tratando-se da seleção brasileira, não há espaço para profissionais homofóbicos. Acima de tudo, preciso de ter uma equipa e não posso ter este tipo de polémica no grupo. Não me refiro apenas ao elenco dos atletas, é geral, para todos os profissionais”.

O desfecho desta história satisfez Douglas Souza, outro voleibolista da seleção brasileira com quem Maurício Souza foi campeão olímpico em 2016. “Homofobia não é opinião. Grande dia!”, escreveu o atleta, assumidamente homossexual e que se considera um ativista pelos direitos da comunidade LGBTQIA+.

Após a polémica estalar, Douglas Souza reagiu, na altura, também nas redes sociais: “Eu não ‘virei heterossexual’ vendo os super-heróis homens beijando mulheres… Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade para a sua heterossexualidade frágil”, recorda este artigo do “El País”.

Maurício Souza, natural de Itumara, em Minas Gerais, recebeu algumas palavras reconfortantes de alguém que apoia publicamente, o Presidente do Brasil. "Impressionante, né? Tudo é homofobia, tudo é feminismo", declarou Jair Bolsonaro, que até já recebeu o atleta no Palácio do Planalto, aqui citado pelo "Correio Braziliense".