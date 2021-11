Há pelo menos €40 milhões em comissões para empresários de negócios com o FC Porto sob suspeita do MP e da AT

A equipa do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) liderada pelo procurador Rosário Teixeira e da Autoridade Tributária (AT), do inspetor Paulo Morais, apuraram até ao momento a existência de movimentações suspeitas de 40 milhões de euros entre empresários de futebol e o Futebol Clube do Porto, em negócios de transferências de jogadores de futebol, dinheiro que terá sido transacionado sem ser declarado ao Estado português.