Buscas ao Sporting de Braga e Vitória de Guimarães detetaram €3,5 milhões de fugas aos impostos

As buscas ao Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Gestifute ou ao empresário de futebol Bruno Macedo já detetaram esquemas com os negócios de transferências de jogadores que renderam a dirigentes e empresários envolvidos cerca de 15 milhões de euros. A Tribuna Expresso apurou junto de fonte próxima do processo que estão em causa 3,5 milhões de euros de fuga aos impostos.