Benfica-Sporting de 3 de dezembro já com teste obrigatório. E há mais jogos grandes que têm de seguir as novas regras

A apresentação de um teste negativo ao novo coronavírus à entrada vai passar a ser obrigatória nos recintos desportivos, de acordo com as medidas contra a pandemia de covid-19 anunciadas esta quinta-feira.

Mesmo as pessoas vacinadas vão ter de apresentar um teste negativo para aceder a recintos desportivos, de acordo com o primeiro-ministro, António Costa.

Neste momento, os eventos desportivos não têm limite de espectadores e só era necessária a apresentação do certificado de vacinação ou de teste negativo.

Isto quer dizer que o Benfica - Sporting de dia 3 de dezembro, para a I Liga, já se vai realizar de acordo com as novas regras. No mesmo dia, o FC Porto joga em casa do Portimonense.

Há mais dois jogos grandes onde os adeptos terão de apresentar teste para entrar, os dois curiosamente entre FC Porto e Benfica, o primeiro para a Taça de Portugal, a 21, 22 ou 23 de dezembro (a data ainda não está definida) e na semana seguinte para o campeonato - para já marcado para dia 29 de dezembro, mas sujeito ainda a alteração.

Antes disso há um FC Porto - Braga para a I Liga, a disputar-se no fim de semana de 10 a 12 de dezembro.

Na Taça da Liga, a terceira jornada da fase de grupos está marcada para dia 15 de dezembro, com os três grandes também em ação.

Afetados serão ainda os jogos da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões: o Sporting joga fora, em Amesterdão, com o Ajax, mas FC Porto e Benfica, que ainda discutem o apuramento, jogam em casa: os dragões com o Atlético Madrid, a 7 de dezembro e o Benfica com o Dinamo Kiev no dia 8.