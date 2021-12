“Para a família e próximos, sou o Batman da vida deles. Para quem não me conhece, eu já sou o Joker”: o trailer do documentário sobre Neymar

Quando lhe perguntaram como gostaria que começasse o filme “Neymar: o caos perfeito”, o futebolista brasileiro, fardado com a camisola dos Lakers de Kobe Bryant, disse que preferia arrancar com o lado ruim da sua vida, com o que dizem dele, para depois o conhecerem e mudarem de opinião. E gargalhou.

É um dos grandes futebolistas da história deste desporto, mas nunca se livrou de polémicas várias, justas e injustas, efémeras ou intermináveis. O futebolista Neymar Jr. e a Netflix anunciaram esta terça-feira que o filme sobre a vida e carreira do brasileiro vai para o ar naquela plataforma a 25 de janeiro.

Com imagens nos bastidores e outras no relvado com as camisolas de Santos, Barcelona, PSG e Brasil, com o rosto enrijecendo e tornando-se mais maduro, o camisa 10 da seleção brasileira deixa uma frase curiosa que serve como um teaser a roçar a perfeição.

“Eu estou falando de família, [do] círculo próximo, você é o Batman da vida deles. E, para quem não te conhece, de cara eu já sou o Coringa [Joker], sabe?”, explica, enigmático, sobre o que é ser Neymar todos os dias.

Ainda não é certo que o documentário sobre o futebolista vá estar disponível em Portugal e, se sim, quando é que será a estreia.