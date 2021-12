Operação Malapata: César Boaventura detido, Polícia Judiciária faz buscas no Benfica e no Sporting

A Polícia Judiciária está a realizar buscas nas instalações do Benfica e do Sporting, por suspeitas dos crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal, burla qualificada e falsidade informática.

Na mesma operação, o empresário de futebol César Boaventura foi detido.

Em causa está a "Operação Malapata", que levou à detenção de três pessoas, incluindo César Boaventura, na sequência de 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa.

Em causa estão crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.

Há uma movimentação suspeita de 70 milhões de euros.

"Através do exercício de atividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros (pessoas individuais e coletivas), em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de faturação e movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados, como para ocultação dos proveitos gerados da própria atividade legítima dos próprios e de terceiros, nos sectores indicados", diz a PJ.

O Sporting já reagiu em comunicado. " A Sporting SAD e o Clube não são alvo da investigação, directa ou indirectamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas. Mais informamos que tudo decorreu de forma célere, tendo a Sporting SAD entregue os documentos que lhe foram solicitados".

O Benfica também confirma a existência de buscas na suas instalações e diz estar "a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia" no âmbito de um processo "que se encontra em segredo de justiça". O clube diz que "não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais".

Segundo a SIC Notícias, as transferências de Lisandro Lopez, Odysseas Vlachodimos, Waldschmidt e Nuno Tavares - todas elas envolvendo o Benfica - estão sob a mira da Polícia Judiciária.

[em atualização]