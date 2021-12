Instalações desportivas do Mafra assaltadas

As instalações do Mafra, cuja equipa principal de futebol ocupa a oitava posição da II Liga portuguesa, foram assaltadas, denunciaram este domingo responsáveis do clube, nas redes sociais.

“Infelizmente, as instalações do Campo Dr. Mário Silveira foram vítimas de um assalto, tendo sido levado diverso material desportivo, tanto do clube como de atletas da equipa principal. As autoridades já se deslocaram ao local para registar a ocorrência e irão agir com os procedimentos normais inerentes a este crime”, lê-se em comunicado publicado pelo emblema mafrense no Facebook.

Há três dias, o Mafra eliminou o primodivisionário Moreirense nos oitavos de final da Taça de Portugal, vencendo em casa, por 3-1, mesmo tendo jogado em inferioridade numérica durante grande parte do jogo.