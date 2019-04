Guarda estreia Racing Days em julho

Guarda Racing Days. Assim se designa um novo evento na área do desporto automóvel, cuja primeira edição está agendada para os dias 13 e 14 de julho, e que já tem garantida a presença de grandes nomes do automobilismo nacional como Armindo Araújo, Rui Sousa ou Santinho Mendes, todos eles campeões nacionais em 2018.

A estre trio juntar-se-ão muitas outras figuras prestigiadas das corridas: Fernando Peres, Rui Sousa, Pedro de Mello Breyner, Pedro Matos Chaves, Francisco Carvalho, Nuno Madeira, Pinto dos Santos, Mário Mendes e Marco Martins; e também equipas de renome, como a ARC Sport, de Aguiar da Beira, e a AMSport, de Viseu.

Duda Bairros

Mas o que vai ser este Guarda Racing Days, uma parceria do Clube Escape Livre e da Câmara da Guarda? A prova será disputada num traçado sinuoso e desafiante de 1500 metros, 60 por cento dos quais em asfalto e os restantes 40 por cento em terra. A pista será desenhada nas proximidades de uma encosta, onde os espectadores poderão apreciar a perícia dos pilotos em carros de quatro categorias: ralis, todo terreno, off road e SSV (buggies).

A competição, que contará com os craques já referidos e muitos outros, será também aberta a todos os condutores com carta de condução, com ou sem licença desportiva. A organização pretende também fazer deste evento um trampolim para jovens e promissores pilotos, e em colaboração com a Peugeot Rally Cup Ibérica estarão também presentes os dois primeiros classificados deste troféu à data do evento da Guarda.

O convívio e proximidade entre pilotos e público será uma realidade naquele fim de semana, garante Luís Celínio, presidente do Escape Livre, que promete: “Estamos a preparar um evento que desejamos marcante e queremos que seja um cartaz turístico e desportivo deste verão para a cidade da Guarda”.