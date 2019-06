Guarda Racing Days em contagem decrescente

Começa a ganhar forma o evento Guarda Racing Days. A menos de um mês, a cidade beirã ultima os preparativos para uma prova inédita que reunirá vários tipos de pilotos e de viaturas.

O cenário promete: tudo se irá desenrolar na encosta situada nas traseiras do Hotel Vanguarda, cuja vista em anfiteatro para o traçado permitirá aos espectadores assistirem em desenrolar das corridas. Alguns dos pilotos confirmados, a convite do Clube Escape Livre, organizador da prova, já “testaram e aprovaram” a pista de 1500 metros, 60 por cento em asfalto e 40 por cento em terra.

A competição será disputada em quatro categorias: ralis (A), todo o terreno (B), off road (C) e SSV (D, buggys). No sábado, 13 de julho, haverá duas sessões de treinos livres e, no dia seguinte, uma sessão de aquecimento, duas sessões de corrida, e duas meias-finais a disputar pelas categorias A e C, e B e D, cujos vencedores disputarão uma finalíssima para definir o primeiro vencedor absoluto do Guarda Racing Days.

Foto D.R.

Armindo Araújo, Rui Sousa, Santinho Mendes, Fernando Peres, Pedro de Mello Breyner, Pedro Matos Chaves, Francisco Carvalho e Pinto dos Santos, entre muitos outros, já confirmaram a sua inscrição, mas esta prova não implica a posse de licença desportiva por parte dos interessados em concorrer. Aberta a condutores com uma carta de condução ‘normal’, as inscrições numa ou mais categorias decorre até 5 de Julho, no site do Escape Livre.

Na apresentação do evento, Luís Celínio, presidente do Clube Escape livre, salientou que “a presença de vários campeões nacionais e outros pilotos e equipas de créditos firmados são condimentos para colocar o Guarda Racing Days como um grande espetáculo de desportos motorizados.”