Bernie Ecclestone: “Os negros são mais racistas” e a F1 está “demasiado ocupada” para se preocupar com racismo

O antigo piloto e empresário Bernie Ecclestone foi durante vários anos o principal rosto do circo da Fórmula 1. Era ele o grande “patrão” da modalidade, depois de também ter sido proprietário da lendária equipa Brabham.

Em declarações à CNN, o britânico de 89 anos — que em 2017 vendeu os direitos comerciais à Liberty Media — disse que a F1 está “demasiado ocupada” para se preocupar com o racismo, acrescentando mesmo que “em alguns casos, as pessoas negras são mais racistas do que as pessoas brancas”.

Questionado sobre se a Fórmula 1 deveria ter tomado medidas para combater o racismo, Bernie Ecclestone respondeu: “Não acho que alguém se tenha preocupado com isso antes. Estão demasiado ocupados a tentar ganhar corridas ou a tentar encontrar patrocinadores. Outras coisas são de pouco ou nenhum interesse”.

Este é um tema que, diz, o “deixa muito chateado” e desvaloriza a tomada de posição do hexacampeão mundial Lewis Hamilton que confessou ter sido vítima do “estigma do racismo” ao longo da carreira como piloto.

“Fico muito infeliz se ele levou isso a sério. Nunca pensei que tivesse levado. Não acredito que o tenha afetado”, atirou ex-dono da F1.

A Liberty Media já veio condenar e afastar-se das opiniões manifestadas pelo antigo CEO da modalidade. “Num momento em que é necessária união para combater o racismo e a desigualdade, nós discordamos completamente dos comentários de Bernie Ecclestone que não têm lugar na Fórmula 1 ou na sociedade”, pode ler-se no comunicado oficial.

“O senhor Ecclestone não desempenha qualquer papel na Fórmula 1 desde 2017 e o seu título de presidente honorário expirou em janeiro”, frisa a Liberty.