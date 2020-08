Dia E para Félix da Costa: pode sagrar-se hoje campeão de Fórmula E

O português António Félix da Costa (DS Techeetah) foi quarto classificado na oitava prova de Fórmula E, para carros elétricos, no sábado, e manteve a vantagem na liderança do campeonato, podendo festejar o título já hoje, domingo.

O piloto de Cascais, que partiu da nona posição da grelha, terminou a apenas 2,743 segundos do vencedor, o alemão Max Gunther (BMW) e a pouco mais de uma décima do pódio.

O português passou a somar 137 pontos e manteve os 68 pontos de vantagem no comando do campeonato, agora sobre o alemão Max Gunther.

A nona e antepenúltima corrida disputa-se hoje, dia em que o português se pode sagrar campeão.

Aos 28 anos, António Félix da Costa tem nas mãos um novo desafio: foi contratado pela DS Techeetah, equipa bicampeã em título da Fórmula E, o campeonato de carros elétricos que desde 2014 tem tomado as estradas das grandes cidades do planeta. Antes do início da temporada, a 22 de novembro, na Arábia Saudita, o piloto português fala-nos das valências da Fórmula E, do reencontro com o agora colega de equipa Jean-Éric Vergne, com quem de cruzou em tempos no programa júnior da Red Bull e da tranquilidade que ganhou depois de se esfumar o sonho da Fórmula 1