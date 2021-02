Fórmula E: Félix da Costa 4.º classificado na Arábia Saudita

O português António Félix da Costa foi 4.º classificado na 2.ª prova da nova época da Fórmula E, em Diriyah, na Arábia Saudita, numa corrida que acabou por ser interrompida antes do seu término, após uma série de incidentes já dentro dos últimos minutos.

Félix da Costa, campeão em título do campeonato de monologares eléctricos, agora sob égide da FIA, começou a corrida em 9.º e foi paulatinamente subindo posições até acercar o seu DS Techeetah do pódio. Contudo, um incidente que envolveu vários carros, incluindo o BMW de Max Gunther e o Mahindra de Alex Lynn, obrigou à entrada do safety car e posteriormente a uma bandeira vermelha, quando faltavam pouco mais de dois minutos para terminar a prova.

Com a interrupção da corrida, Sam Bird (Jaguar), que liderava, confirmou a vitória no E-Prix de Diriyah. O britânico soma assim vitórias em cada uma das sete temporadas da Fórmula E. A 2.ª posição foi para o holandês Robin Frijns (Envision Virgin) e o 3.º lugar para o colega de equipa de Félix da Costa, o francês Jean-Éric Vergne.

Por precaução, Alex Lynn foi levado ao hospital após o acidente que resultou na bandeira vermelha - o carro capotou após um toque com Mitch Evans.