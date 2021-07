Extreme E. Corridas de SUVs elétricos dão voz ao ambiente e à igualdade de género: “É um desporto com mais propósito do que qualquer outro”

É uma competição à qual não pode assistir ao vivo, mas não é por causa da covid-19. Foi criada por Alejandro Agag, mas não é Fórmula E. Fazem parte Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Jenson Button, mas não é Fórmula 1. Também não se trata de rali ou da W Series, ainda que tenha nomes como Carlos Sainz, Molly Taylor e Jamie Chadwick envolvidos.

O que é afinal a Extreme E? De uma forma muito resumida é uma corrida disputada por SUVs elétricos nos locais mais remotos e ameaçados do planeta. Dito de outra forma, é a corrida que pretende lembrar os que assistem sobre a importância de questões como sustentabilidade ou igualdade de género, assim como alertar para os problemas que o mundo enfrenta, desde as alterações climáticas até à desflorestação.

“Eu percebi que faltava algo nos desportos motorizados, que era dar uma solução à questão climática e ecológica, aos desafios que o planeta enfrenta”, explica Alejandro Agag, fundador da Extreme E, à Tribuna Expresso. A solução passou pelos elétricos e nasceu a Fórmula E, mas não foi suficiente. “Depois quis elevar os desportos motorizados elétricos ao próximo nível e isso foi a Extreme E. Levar as corridas lá [aos locais onde as alterações climáticas são mais visíveis] e usar o desporto como uma plataforma para destacar as alterações climáticas”, afirma.