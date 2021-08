Desistência de Félix da Costa e títulos para Nyck de Vries e Mercedes no Mundial de Fórmula E

A última etapa do campeonato do mundo de Fórmula E, em Berlim, começou da pior forma. O suíço Edoardo Mortara, da Rockit Venturi, e o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, envolveram-se num acidente que acabou por levantar a bandeira vermelha e levar à interrupção da corrida.

Mas os problemas não ficaram por aí, que o diga o português António Félix da Costa. Perto do final da corrida, o piloto da DS Techeetah, que ainda estava na luta pela renovação do título, teve que desistir devido a problemas no carro, que surgiram no seguimento de um incidente com o brasileiro Lucas di Grassi, da Audi.

Félix da Costa, que chegou a Berlim a apenas nove pontos do primeiro classificado, foi atirado contra o muro.

“Chegámos aqui a Berlim com a confiança de que podíamos dar uma reviravolta, mas a verdade é que durante toda a temporada tivemos problemas na gestão dos pneus traseiros e este é o circuito mais complicado a nível de degradação de pneus. As nossas corridas foram verdadeiramente complicadas este fim de semana”, afirmou Félix da Costa aos correspondentes da Fórmula E.

O piloto português terminou a temporada na 8.ª posição, com 86 pontos.

Para Nyck de Vries, da Mercedes, o 8.º lugar na última corrida foi mais do que suficiente para garantir a primeira posição no ranking de pilotos. Sendo assim, com 99 pontos, torna-se o primeiro campeão desde que a prova passou a ser designada por Campeonato do Mundo de Fórmula E. A completar o pódio final ficaram Mortara, na segunda posição, e o britânico Jake Dennis, em terceiro.

Já na última corrida do campeonato, o pódio ficou da seguinte forma: em primeiro lugar Norman Nato (Rockit Venturi), em segundo Oliver Rowland (Nissan) e em terceiro Stoffel Vandoorne (Mercedes).

E porque nem só de Fórmula 1 se faz a Mercedes, a equipa regressou às vitórias desta vez na Fórmula E: 181 pontos foram a marca que os levaram ao lugar mais alto do pódio, seguiram-se a Jaguar, com 177 pontos, e a DS Techeetah, com 166 pontos.

“O que vimos hoje foi um reflexo de como a temporada se tem vindo a desenrolar. Não foi simples, sempre inesperado, mas com o trabalho árduo sempre recompensado no final”, disse Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes, à imprensa no final da corrida.

Entre os rumores de que esta poderia ser a última temporada da equipa vencedora, os dois pilotos despediram-se nas redes sociais com um “até para o ano”. Resta saber se na mesma equipa ou não.