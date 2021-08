Dos treinos livres da Fórmula 1 para a chefia na Fórmula E: Susie Wolff é a prova de que o lugar das mulheres é onde elas quiserem

No passado domingo assistiu-se ao final da temporada de Fórmula E. Entre vencedores e vencidos, de um grupo de pilotos totalmente masculino houve uma mulher que subiu ao pódio para receber o prémio do segundo classificado da última prova, em Berlim. O momento ocorreu porque Edoardo Mortara foi levado para o hospital por precaução no final da corrida.

Susie Wolff subiu ao pódio para receber o troféu do piloto da ROKiT Venturi Racing. Susie Wolff que é a única mulher chefe de uma equipa na Fórmula E.

picture alliance

A “fastest woman in the world” ["A mulher mais rápida do mundo", em português], como indica o título de um documentário feito sobre a sua carreira, começou em competições de karting. Mas quando viu Jenson Button vencer uma corrida de Fórmula 3 percebeu que era por aí que iria a seguir.

Pelo caminho foi piloto da Mercedes na categoria de DTM. A estreia foi em 2006 e os seus melhores resultados foram dois sétimos lugares quatro anos depois. Em 2012 terminou o seu percurso nesta categoria.

Antes disso, chegou a dividir o pódio com o sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton, na Formula Renault Championship de 2003. Lewis terminou a corrida em primeiro e Susie em terceiro.

Mas foi na Williams, equipa de Fórmula 1, que se tornou histórica. Susie juntou-se à equipa como piloto destinada ao desenvolvimento do carro, mas a aventura não ficou por aí.

Dada a função que desempenhava na equipa, a piloto passou mais horas no simulador do que propriamente na pista. Mas em 2014 chegou o maior desafio: participar num fim de semana de corridas da Fórmula 1. Foi no primeiro treino livre do Grande Prémio de Inglaterra que Susie se tornou a primeira mulher em 22 anos a competir na categoria-rainha.

“Foi um sentimento incrível deixar as boxes pela primeira vez. Tive logo um bom feeling na pista”, disse na altura a piloto num vídeo publicado pela equipa, onde também não escondeu a desilusão por ter terminado o treino livre antes do tempo por causa de um problema no carro.

Umas semanas depois, a piloto voltou a participar num treino livre, desta vez no Grande Prémio da Alemanha.

Destinada a quebrar barreiras num desporto onde os homens continuam a ter uma representação bem maior do que as mulheres, principalmente quando se fala dos pilotos e de cargos superiores, em 2018 Susie tornou-se na única mulher chefe de uma equipa de Fórmula E.

A ROKiT Venturi Racing, equipa com sede no Mónaco, participa no campeonato desde 2014 e este ano teve ao volante o piloto suíço Edoardo Mortara e o francês Norman Nato.

Fora das pistas do Campeonato do Mundo de Fórmula E, Susie continua a lutar pela igualdade de género. Em 2016 lançou a iniciativa ”Dare To Be Different”, com o objetivo de aumentar a participação feminina não só nos desportos motorizados, mas também em todos os aspetos do desporto e de outras indústrias dominadas por homens.

A iniciativa foi um sucesso e, em 2019, ganhou o apoio da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Desta parceria nasceu o programa “FIA Girls On Track” que tem como foco principal oferecer uma experiência positiva a raparigas entre os 8 e 18 anos, para que conheçam a modalidade e, a longo prazo, consigam contribuir para aumentar o número de mulheres envolvidas nos desportos motorizados.