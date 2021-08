O Ártico está diferente e é por isso que a Extreme E lá está: a odisseia pelo clima continua na Gronelândia

Depois do deserto e do oceano, chegou a vez do Ártico. As nove equipas já estão prontas para a terceira corrida do primeiro ano de Extreme E, que decorre este fim de semana. O palco desta vez foi montado na Gronelândia, onde o espectáculo será histórico, visto que esta será a primeira vez que um desporto motorizado realiza uma prova na ilha.

Mas antes de as equipas chegarem, chegou o barco St. Helena e Izabella Rekiel, correspondente da Extreme E que tem acompanhado todo o percurso do barco que transporta a estrutura e carros necessários para as corridas. A viagem começou em Lisboa e correu da melhor forma até à entrada no Mar de Labrador, quando o nevoeiro se intensificou e foi necessário aumentar a vigilância devido à ameaça de icebergs. No fim, acabaram por não ter qualquer problema.

Já na Gronelândia, a presença de um grande problema foi logo evidente: “Chegámos a Nuuk [capital da Gronelândia] e estavam 25 graus, o sol estava a brilhar. Não parecia nada o Ártico. Os dias seguintes também foram bastante ensolarados e quentes. Quando falei com os locais, disseram-me que o verão está a ficar mais longo para eles”, diz Izabella à Tribuna Expresso.

Quando se preparou para este destino, Izabella contou com temperaturas que não fossem além dos 10 graus durante o verão, mas o que encontrou foram dias com mais seis a sete graus que as previsões. As alterações climáticas são mais do que visíveis na Gronelândia e os locais têm testemunhado isso à equipa da Extreme E.

“Estávamos na calota de gelo no dia 25 de agosto e choveu. Isso não é normal. O guia, que esteve lá mais de 3 mil vezes, disse que esta foi apenas a segunda vez que lá viu chuva”, conta Izabella.

A equipa presente no barco, pilotos e responsáveis por cada uma das equipas em competição têm aprendido sobre a região junto de locais e pretendem, através do desporto, alertar para essas questões do clima. Além disso, nos dias que antecedem o evento conseguem também conhecer a pista onde irão competir.

“É uma pista interessante para eles”, afirma Izabella sobre os oito quilómetros com uma superfície composta por sedimentos glaciares, rochas e dunas de areia, ainda que não se comparem às dunas vistas na prova da Arábia Saudita.

Mas já houve espaço para sustos: “Na semana passada houve a possibilidade de a pista ser atingida por um mini tsunami causado pela força glaciar. Antecipou-se que o nível do rio ao longo da pista subisse e trouxesse mais água para a área. Felizmente, isso não aconteceu”, diz.

Com o espaço garantido, e a certeza da realização do evento, é hora de aprender as regras. É que, assim como tem acontecido em outras etapas, estas foram alteradas de forma a se adaptarem ao local. As principais diferenças são o facto de a final ser agora uma batalha entre cinco carros e não apenas dois finalistas e a atribuição de pontos intermédios após a fase de qualificação, onde cada equipa irá completar duas voltas ao percurso, uma volta para cada piloto.

Entre o gelo e a ameaça da subida das águas do rio, este parece ser um local pouco indicado para a realização de um evento desportivo, mas Izabella garante o contrário. “Esta pista é bastante plana em oposição à da Arábia Saudita, por exemplo. Penso que representa menos perigos para os condutores. Há a secção 'The rock garden' (o jardim de pedra), mas nada que o Odyssey 21 [SUV] não consiga aguentar”, garante.