Andretti United vence na Gronelândia e acaba com o domínio da equipa de Nico Rosberg na primeira temporada de Extreme E

A terceira etapa do ano de estreia da Extreme E foi a primeira em que se disputou uma final entre cinco carros. Os finalistas foram as equipas Andretti United, JBXE, Acciona Sainz XE, X44 e Rosberg X Racing, que protagonizaram uma corrida com direito a muitas reviravoltas.

A britânica Catie Munnings, da Andretti United, assumiu a liderança da corrida logo ao início, mas acabou por ser ultrapassada por Sebastien Loeb, da X44, que permaneceu em primeiro lugar nos restantes 8.6 quilómetros, até à zona onde seria realizada a troca de pilotos. Entretanto, a Rosberg X Racing, com Molly Taylor ao volante, já ocupava a segunda posição depois de ultrapassar Munnings.

A corrida parecia uma batalha entre estas três equipas, sendo que no fim das contas o azar de uns foi a sorte dos outros.

A equipa Andretti United chegou à vitória após os principais adversários passarem por dois problemas técnicos. Um furo na traseira direita, que obrigou a equipa a mudar a roda enquanto Cristina Gutierrez subiu para o SUV, levou a X44 a ficar para trás. Em seguinda, Johan Kristoffersson (Rosberg X Racing) teve problemas no carro após tentar a ultrapassagem com um salto que levou o carro ao limite.

A Andretti United seguiu confortável para a liderança e a JBXE acabou por conseguir chegar ao segundo lugar, ficando a 4,159 segundos do primeiro. O pódio ficou completo com Carlos Sainz e Laia Sanz, da Acciona, a 22,866 segundos.

A X44, equipa de Lewis Hamilton, ficou na quarta posição, a 27,914 segundos. A Rosberg X Racing, que pertence a outro campeão de Fórmula 1, Nico Rosberg, ficou em último lugar.

Termina assim o domínio da equipa de Rosberg, que até aqui fora a única vencedora das etapas já realizadas. Ainda assim, na classificação geral, continua na primeira posição com 93 pontos. A equipa de Hamilton está em segundo com 84 pontos e os vencedores da etapa na Gronelândia estão agora com 76 pontos, na terceira posição.

A próxima corrida do campeonato está marcada para os dias 23 e 24 de outubro e será na Sardenha, em Itália.