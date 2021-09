Henrique Chaves e Miguel Ramos campeões da Sprint Cup de GT

Os portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos (Lamborghini) sagraram-se este domingo campeões da Sprint Cup da categoria Pro-Am do GT World Challenge.

Os dois portugueses terminaram a primeira de duas corridas do fim de semana, disputada no circuito Ricardo Tormo, em Valência (Espanha) na segunda posição.

Isso deixava a dupla lusa a necessitar de apenas um terceiro lugar na segunda corrida do dia e foi precisamente na terceira posição que terminaram, conquistando o primeiro título da temporada.

“Foi um fim de semana duro, mas saboroso. Somos campeões e, mesmo depois de algumas contrariedades ao longo do campeonato, demos sempre a volta por cima e somámos mais um título juntos. Estou muito feliz e quero agradecer ao Miguel, que hoje completa 50 anos, à equipa e a todas as pessoas que me apoiaram, em especial ao meu pai”, afirmou Henrique Chaves.

O piloto português explicou que optou “por gerir a corrida” de modo a terminar no lugar ambicionado para o título.

A próxima prova do GT World Challenge Europe realiza-se no Circuito de Barcelona, nos dias 8 a 10 de outubro, onde podem conquistar ainda o título da Endurance Cup (cada fim de semana tem duas corridas, uma mais longa, de Endurance, e outra mais curta, a Sprint) e o GT World Challenge Europe, que é o somatório das duas categorias.