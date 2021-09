André Villas-Boas continua afastado do futebol e vai participar no Rally Serras de Fafe e Felgueiras

Longe dos relvados, o treinador e amante confesso do automobilismo, volta à estrada para participar na sexta prova do campeonato nacional de ralis, entre os dias 1 e 3 de outubro, desta vez em representação da Team Hyundai Portugal.

O cartaz do Rali Serras de Fafe e Felgueiras, a contar também para o Europeu de Ralis (ERC), apresenta nomes sonantes como o atual campeão europeu em título Alexey Lukyanuk (Citroen), Andreas Mikkelsen (Skoda), atual líder do Europeu e recente vencedor do Azores Rally, e Dani Sordo (Hyundai). Armindo Araújo (que venceu esta prova o ano passado), Bruno Magalhães, Ricardo Teodósio e José Pedro Fontes, entre outros, estarão também em prova.

Fundador do movimento Race for Good, depois do sucesso obtido no WRC Rali de Portugal, onde conseguiu gerar uma quantia importante em donativos para as suas causas, André Villas-Boas estará no Rally Serras de Fafe e Felgueiras com o amigo de infância e co-piloto Gonçalo Magalhães, ao volante de um Hyundai i20 N R5, com a intenção de angariar mais verbas, que reverterão inteiramente a favor das Instituições que a Race for Good apadrinha: APPACDM do Porto, Ace África e Laureus Sport for Good Foundation.