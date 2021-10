SuperCars Endurance Series. O novo campeonato ibérico de velocidade vai fechar a costela portuguesa no Algarve

Primeiro no Estoril, agora em Portimão. A SuperCars Endurance Series, nova prova de automobilismo germinada entre Portugal e Espanha para dar à Península Ibérica uma série de quatro corridas exclusivas a este pedaço de terra a oeste da Europa, vai, este fim de semana, realizar no Autódromo Internacional do Algarve a última corrida no país. Depois, o campeonato fomentado da ideia de reunir “as duas categorias mais importantes de todos os campeonatos nacionais espalhados pelo mundo” retorna a Espanha.

Em causa estão a GT4 e a TCR, frisadas, em comunicado, por Paulo Ferreira, da TCR Euro Series, uma das promotoras do evento, que defendeu tratar-se de “uma fórmula de sucesso” por “reunir todos os ingredientes para continuar a crescer, no futuro, de forma sustentável”. No imediato, esses pulos que este novo campeonato de velocidade quer dar para a frente vão aterrar em Portimão.

A terceira corrida da época — antes do Estoril, a série arrancou no circuito de Jarama, perto de Madrid — será mais dos moldes propostos por esta competição: uma corrida ao sábado, outra ao domingo, ambas com 45 minutos de duração e cada das 15 equipas tem a hipótese de utilizar dois pilotos por carro. Nas listas provisórias há 13 portugueses inscritos na prova e, ao todo, haverá quatro nacionalidades agarrados aos volantes.

Feitas três corridas, o balanço da estreia do SuperCars Endurance “é positivo” aos olhos de Diogo Ferrão. “O andamento dos TCR e dos GT4 revela-se similar, proporcionando corridas muito interessantes para os espetadores, não faltando ultrapassagens e momentos de pura emoção”, defende o CEO da Race Ready, outra das promotoras da competição. “Não são corridas tipo ‘lá vai um’, já que a diversidade das características dos diferentes carros permite que uns sejam mais eficazes num determinado ponto da pista, em detrimento de outros, o que abre caminho aos despiques”, acrescentou.

A SuperCars Endurance Series seguirá, depois, para a última corrida da época, no circuito de Jerez de la Frontera, em Espanha, que está agendada para 5 e 6 de novembro.

Calendário da prova em Portimão:

Sexta-feira (15 outubro)

15h30-17h: Treinos Livres

17h40/17h55: Qualificação 1

18h/18h15: Qualificação 2

Sábado (16 de outubro)

18h05-18h50: Corrida 1

Domingo (17 de outubro)

17h20/18h05: Corrida 2