Uma prova de obstáculos

As 24 Horas Todo-o-Terreno Vila de Fronteira são uma escadaria com sucessivos patamares. Para poder participar é preciso preparar um carro capaz de resistir a uma corrida que dura um dia e uma noite, coisa que leva umas semanas bem medidas. Na antevéspera da corrida (quinta-feira), trata-se de apresentar a viatura às verificações técnicas, de forma a ser verificada a sua conformidade com as normas de segurança. Na véspera (sexta-feira), fazem-se os treinos cronometrados e, finalmente, duas horas antes da partida (no sábado), dar-se-á a volta de apresentação e tomar-se-á o lugar que nos coube na grelha de partida.

Dito assim parece fácil mas na prática pode ser bastante mais complicado. Preparar um carro é como brincar com o Lego: tiram-se umas peças e metem-se outras. O problema é que, como na quinta orwelliana dos porcos, as peças são todas iguais mas algumas revelam-se mais iguais que as outras, isto é, não encaixam onde deviam, pingam ou não acendem. Nas verificações técnicas ficamos às vezes com a ideia de que as regras mudam a meio do jogo: o que nas edições anteriores era legal ou tacitamente aceite, pode ter deixar de o ser. No nosso caso, significou passar toda a manhã e princípio da tarde de sexta-feira num laborioso exercício de bricolage: cortar uma cablagem que comandava as luzes traseiras, deslocá-la uns centímetros para o lado e soldar milimetricamente os fios que tínhamos cortado antes, tendo o cuidado, tal como nos filmes de guerra, de não trocar o fio vermelho com o amarelo para o engenho não explodir.

Sem alternador nem travões

Com tanta ficha mexida, acabou por se desligar inadvertidamente o circuito do alternador e este deixou de carregar no preciso momento em que este vosso criado tentava ir para a pista para os ensaios de qualificação. Finalmente, descoberto onde estava o problema, lá me fiz ao terródromo de Fronteira e as coisas até nem estavam a correr mal, até ao momento em que, ao querer curvar à esquerda e descer para o Rio Grande, o pedal do travão ficou duro como o coração de um avarento. Ia dando asneira mas lá consegui apontar a interminável frente do velho Nissan Patrol mais ou menos para onde interessava. Aí, depois de tanta contrariedade disse para os meus botões: finalmente, uma avaria normal, um problema no servo-freio…

Mais tarde, ao investigarmos na box a razão da anomalia, descobrimos que durante o período em que o jipe estivera na oficina sem o motor montado (enquanto o dito estava a ser reparado) algumas abelhinhas tinham feito das tubagens de vácuo um arremedo de colmeia. São os encantos da natureza…

Médias alucinantes

Ainda fiz mais uma terceira volta nos treinos para ver se tudo o resto estava em condições, enquanto me ia desviando dos “aviões” que me iam aparecendo nos retrovisores. É preciso perceber que nesta prova há grandes diferenças de andamento, o que pode ser comprovado pela circunstância de os primeiros classificados nos treinos terem feito a sua melhor volta em menos de dez minutos, ou seja a uma média de 99 km/h (quatro equipas, todas estrangeiras, fizeram esta proeza: Laurent Poletti, Paolo Bachella, Alexandre Andrade e PRK Sport). Como a minha média foi rigorosamente de 60 km/h, o leitor começará a perceber a razão pela qual me refiro aos primeiros carros como aviões: é que voam mesmo baixinho.

E amanhã, sábado, quando forem duas da tarde, lá estarei na grelha de partida numa das últimas filas, conforme é habitual. Já vão 23 participações desde 1997 nesta prova organizada pelo ACP Motorsport. Como disse certa vez um homem sábio, as corridas não é como começam… é como acabam. E disso mesmo irei falando ao leitor nas próximas crónicas.