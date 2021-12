Com apenas 11 anos, a portuguesa Maria Germano Neto vence a final do FIA Girls on Track e recebe o apoio da Ferrari Driver Academy

Na categoria júnior, a final do programa ‘FIA Girls on Track – Rising Stars’, uma parceria da Federação Internacional do Automóvel com a Ferrari Driver Academy, recebeu quatro jovens pilotos. Entre elas estava Maria Germano Neto, uma portuguesa que, com 11 anos, conseguiu bater a concorrência e sagrar-se a grande vencedora.

Com esta vitória, Maria, que segundo comunicado da FIA deixou o painel de jurados bastante impressionados, vai juntar-se à Ferrari Driver Academy. Além do apoio que vai receber da equipa, incluindo a nível financeiro, terá também o apoio da Tony Kart para que consiga competir numa temporada internacional de karting. Por último, ficou já garantida a oportunidade de participar no processo de seleção para o mesmo programa quando atingir a categoria sénior.

A participação de Maria na competição foi sempre muito positiva. Na primeira fase, disputada entre 14 pilotos, esteve sempre entre o grupo das mais rápidas e na fase anterior à final, que contou com oito participantes, foi mesmo a mais forte.

“Estou tão feliz. Não posso acreditar. Não tenho palavras. Graças ao programa aprendi muito dentro e fora da pista. É uma oportunidade incrível, fiz o meu melhor e continuarei a enfrentar o desafio”, afirmou Maria após a vitória.

Na categoria sénior, o prémio não veio para Portugal, mas não saiu da Península Ibérica. A grande vencedora foi a espanhola Laura Camps Torras, de 16 anos.

“[A Maria] é a rapariga mais jovem de sempre a ser treinada pela Ferrari Driver Academy e esta é uma oportunidade imensa em tão tenra idade. Ter expandido o programa com a Ferrari para apoiar as nossas pilotos mais jovens é outro grande passo para o programa e para as jovens raparigas que, espera-se, seguirão os passos da Maria no futuro”, disse Michèle Mouton, presidente da comissão da FIA ‘Women in Motorsport’.

Maria já foi vencedora de outras competições nacionais e internacionais, como uma Taça de Portugal ou uma prova do campeonato espanhol de karting.