Não haverá Jonas contra o Fenerbahce e Rui Vitória dá a explicação possível: "Não reúne as condições que eu entendi"

Uma pequena análise ao Fenerbahce

"Desejo uma boa época para todos, que seja uma época de bom trabalho para toda a gente. Nós vamos ser uma equipa muito convicta e determinada. Temos perfeita noção daquilo que queremos, da nossa importância e responsabilidade. Sabemos que vamos encontrar uma equipa de qualidade, que está muito bem organizada, que nos vai criar algumas situações para as quais já nos preparámos, durante a pré-temporada. Vai jogar com uma linha de quatro, outra mais à frente, com jogadores nas alas a jogarem com pé contrário.

É uma equipa que tem feito uma boa pré-época. Da nossa parte, queremos começar bem, a ganhar em nossa casa, temos noção que é um jogo importante para nós. Queremos uma circulação de bola fluída, com uma grande agressividade ofensiva e controlando, sempre, os jogadores mais ofensivos do Fenerbahce."

Pressão por estar a Liga dos Campeões em jogo?

"Os jogadores, o treinador e o Benfica estão preparados para tudo. Esta é a exigência. Já sabíamos o que nos esperava, não há que fazer dramas. Esta é a realidade e preparámos a pré-temporada para este mês, para esta densidade de jogos. É preciso esta mobilização mental para encarar estes jogos.

Não vejo mais ou menos pressão, estamos habituados a isto. Felizmente que vamos jogar em nossa casa, com o estádio completamente cheio. Gosto da pressão positiva, de sentir que há alguma coisa para conquistar. Qualquer que seja o adversário, nunca entramos no jogo pensando que está ganho."

Como se preparou Rui Vitória para esta época?

"Quanto ao treinador, preparo-me sempre da mesma forma: foco-me a 100%, isolo ao máximo tudo o que é acessório, estudo ao máximo a minha equipa e o adversário, mas sempre com a maior paixão por estar a fazer isto. É quase como a escola - chegar ao dia do exame sabendo que fiz tudo o que estava ao alcance para chegar lá e fazer um bom teste."

Jonas: a não convocatória, a dependência e se fica ou vai embora

"O Jonas não vai estar convocado, não reúne as condições que eu entendi. O jogador, a pessoa, é um ser complexo. Entendi que, dado o contexto dos últimos dias, não reúne as condições. Não está convocado para este jogo, daqui para a frente, logo se verá. Está decidido."

É um desporto coletivo e, ao longo destes anos, sempre fomos uma equipa muito coesa e unida. É inegável o passado em relação ao Jonas, basta olhar para os jornais e ver os golos marcados e as assistência. Essa história de ser um jogador, mais 10... Não vale a pena estarmos a falar sobre isso."