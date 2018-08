Luís Filipe Vieira falou sobre Jonas: "Se possível, vamos renovar-lhe o contrato. Não temos pretensões que saia algum jogador do Benfica"

A vitória na primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

"Ganhámos, o mais importante é ganhar, não vale a pena estarmos aqui a falar se jogarmos bem, ou menos bem. O objetivo que temos é pensarmos positivamente. Temos um plantel bem consolidado e pensamos seriamente em ganhar todas as provas em que participarmos."

O plantel está fechado?

"O plantel está consolidado, mas, até 31 de agosto, pode haver alterações. Até lá, vamos ver, vamos falar com o nosso treinador. Não temos pensamento em vender qualquer jogador, vamos ser claro nisso. Aquilo que preconizámos com o nosso técnico está a ser concretizado."

Sobre a situação de Jonas

"Ruído, não mais nada do que isso. O Jonas tem mais um ano de contrato com o Benfica, estamos bastante satisfeitos com ele, a equipa técnica também. Penso que a massa associativa concordará que é um dos melhores jogadores que tivemos nos últimos 20 ou 30 anos. Nós queremos que ele se mantenha connosco, estamos disponíveis para renovar, tudo o que haja a mais do que isso, têm de falar com o Jonas.

Não temos pretensões que saia algum jogador do Benfica. Temos o objetivo de contar com o Jonas, tem mais um ano de contrato, se possível vamos renová-lo. Há muita especulação à volta desse tema, não me compete alimentar o que seja. Qualquer dúvida, têm que falar com o Jonas."