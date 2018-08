Jonas: "Estou feliz aqui e resolvi continuar feliz. Vou terminar a minha carreira no Benfica"

Tempos houve em que jogadores faziam comunicações a anunciar que estavam de partida, mas por estes dias também há quem anuncie na televisão que vai ficar. Jonas, por exemplo, que esteve com um pé na Arábia Saudita mas que afinal vai ficar na Luz.

"É com muita alegria que vou continuar, como nos anos anteriores. Estou muito feliz por ter tomado esta decisão", disse um sorridente Jonas numa mensagem gravada e transmitida pela BTV, na qual sublinhou que conversou com "familiares, pessoas que estão no staff do Benfica" e que todos disseram que o melhor para o avançado era permanecer no clube.

"Estou feliz aqui e resolvi continuar feliz e ficar neste clube que eu amo tanto", frisou.

Jonas falou ainda do papel de Luís Filipe Vieira na sua permanência: "O presidente falou muito comigo, com os meus irmãos e com a minha família. Falou como presidente, como pai, como amigo e também como torcedor do Benfica. Escutei muito e ele disse que o melhor caminho era ficar. O presidente tem essa relação próxima com os jogadores e convenceu-me que não era hora de interromper este projeto. Isso emocionou-me muito, foi fundamental para que estivesse aqui hoje".

A estabilidade da família também pesou. Jonas é pai de uma menina de cinco anos e será novamente pai em breve. "Os meus pais gostam muito de Portugal, tal como os meus irmãos, a minha mulher e a minha filha. Os meus pais já têm uma certa idade e quero que aproveitem os últimos anos aqui. O Benfica, depois da minha família, é a minha casa. Em nenhum clube vivi o que vivi aqui", disso, assumindo estar "feliz e aliviado".

O avançado disse ainda que esta decisão significa que irá terminar a carreira no Benfica. "Estou convicto que será assim. O projeto é esse mesmo. Vou terminar aqui a minha carreira".