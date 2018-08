Rui Vitória: "Eu gosto disto e quero isto. Risco têm os bombeiros que andam a apagar fogos"

A segunda mão desta eliminatória

"Passou um jogo e ficámos em vantagem no marcador. Amanhã é um jogo de história diferente. Vamos encontrar uma equipa difícil, a jogar no seu reduto, mas vamos à procura do golo. Sabemos que temos um adversário que nos vai querer ganhar e encostar atrás, mas temos de ser corajosos e determinados.

As dinâmicas estão instaladas, a minha equipa tem uma forma muito característica de jogar e vamos defender e atacar como queremos."

Slimani e Jonas

"Conhecemos o Slimani muito bem, é um belíssimo jogador. Mas não vivemos com as questões dos 'ses'. Acho que é um belíssimo reforço para o Fenerbahce.

Em relação ao Jonas, não está presente. Não tem feito uma pré-temporada como queríamos, fruto de uma série de circunstâncias e, fundamentalmente, fruto de lesões. Agora que se resolveram as questões contratuais, lesionou-se no treino antes de seguirmos [para Istambul]. Todos os jogadores estão prontos para dar uma resposta. Assim tem sido e assim vai ser.

Até ao dia 31 de agosto é possível haver entradas e saídas, aqui no Benfica e em qualquer equipa. As pessoas com responsabilidade no clube sabem das minhas ideias, que estão perfeitamente definidas. O mercado nunca está fechado."

Este jogo é importante para a continuidade de Rui Vitória no Benfica?

"[Ri-se] Importante para o Benfica são todos os jogos. Depois, este é um jogo que queremos vencer, ainda falta um play-off para se entrar na fase de grupos, mas queremos continuar

Sou um treinador que quer trabalhar ao mais alto nível, estou a trabalhar num grande clube e quem o representa está sempre com o risco de querer sempre ganhar, o que dá muito trabalho.

Eu gosto é disto, quero isto e faço isto com muita paixão. Se quisesse jogos de trazer para casa, talvez escolhesse outra modalidade, ou outro país. Dá-me um grande prazer, um grande orgulho e um grande prazer. Risco têm os bombeiros que andam a apagar fogos e as pessoas que têm grandes dificuldades. Isto é só um jogo, como muitos que já fiz, e como muitos que ainda irei fazer."

Era bom para o Benfica que o Fenerbahce mantivesse a postura que teve na Luz?

"Essa questão do fechados e a jogar em contra-ataque não me parece que seja o que o treinador do Fenerbahce quererá. Esperamos uma equipa com postura atacante, porque é uma equipa de qualidade e, quando passo aqui nos corredores, vejo os títulos e a história que tem.

Nós temos uma série de princípios de jogo que temos aplicado na pré-época e que vamos continuar a aplicar neste jogo. Iremos ter que defender quando houver essa necessidade e vamos atacar quando tivermos a bola. O foco e o pormenor fazem a diferença quando as equipas são assim, de equilíbrio permanente."

O assédio do Olympique de Lyon a Rúben Dias

"Os nossos jogadores têm sido muito cobiçados ao longo destes ano. O jogador do Benfica atual está habituado a lidar com essas situações. O Rúben, e todos os jogadores, têm tido um comportamento e um rendimento que nada têm afetado a equipa.

Todo o foco tem de estar na Liga dos Campeões e nada mais. É um jogo em que toda a gente tem de estar centralizada com este espírito e direcionada para este jogo. Eles sabem isso perfeitamente."