O risco de jogar apenas o suficiente

Íamos com quarenta e três segundos de bola a mexer quando essa bola, bem dentro da metade do campo do Benfica, perto dos quintais de André Almeida, é roubada de uso atabalhoado turco. Nesse peculiar pedaço de espaço-tempo, em que os palmos de relva livre, de repente, eram muitos (os jogadores do Fenerbahçe longe estavam uns dos outros), e sobravam segundos para parar, escutar e olhar (a letargia e moleza, logo ali, já eram alcunhas para os adversários), o lateral direito teve de optar.

Optou por um chuto longo e aéreo, para a frente, sem grandes inspeções prévias que tinha à volta, com a mira perto do sítio onde Nicolas Castillo corria.

Com uma senhora envergadura, pujante nos movimentos e forte no corpo, o chileno não apanhou a bola, mas captou, pelo menos, meia dezena de outras com que o procuraram nos 34 minutos seguintes. Castillo é um tipo algo carrancudo e de cara fechada, ao que o cliché chamaria de avançado-referência, possante e físico, um que, para efeitos práticos, o Benfica procura para saltar a pressão turca, guardar a bola à frente e dar segundos à equipa para se aproximar e jogar.

O plano parece esse, claro, pela notória repetição, e, depois, porque resulta. É eficaz pela vida que Castillo é capaz de ter - e onde nascem faltas ganhas, tabelas feitas, variação de bola para fora da zonas onde os adversários pressionam - e a vivência que o Benfica dela retira, mesmo que os turcos tenham dois remantes na cabeça de Ayew, e no pé esquerdo de Elmas, que ameaçam sem susto a sua baliza.

A estratégia dos encarnados resulta, Castillo recebe passes, joga essas bolas com quem se aproxima de frente, esses ligações obrigam os médios e atacantes turcos a recuperarem, o Benfica chega-se à área e tenta trocar a bola onde pode magoar os adversários e salvaguardar-se. Faz do seu avançado um pivô e o cume do aproveitamento é quando Gedson olha para o espaço, arranca e antevê o potencial de um toque de primeira do chileno, na área, para o desmarcar e deixar na cara do guarda-redes.

Este 1-0 aos 26 minutos vem da bota do outro melhor jogador dos encarnados no jogo, o melhor para lá da estratégia. Porque se o uso feito de Castillo e a eficácia que com ele age até sair lesionado parecem, sempre, ser o plano, as arrancadas e conduções aceleradas de Gedson, com bola, são o peditório que o encontro pedia ao Benfica. Assim se batiam as desorganizadas e amorfas linhas de pressão do Fenerbahçe, uma amostra desgarrada, quase desrespeitosa por estar em causa a Liga dos Campeões.

Ou seja, o que o Benfica parecia ter planeado, resultava, mas o que o Benfica podia fazer com o que o jogo lhe dava, raramente fazia: tentar sair de trás pela relva, com os jogadores próximos, de forma apoiada e montar redes de passes para deles extrair gente a receber de frente para a baliza.

Anadolu Agency

Coisa que lá tentou fazer na segunda parte, já com o 1-1 que o Fenerbahçe desencantou, quase no intervalo, num cruzamento para a área em que Potuk saltou com Grimaldo e cabeceou a bola, com jeito, para a qual Odysseas estava demasiado perto do poste esquerdo para conseguir, com um salto, chegar-lhe.

A urgente necessidade de dois golos para tentar o que as aparências, com os minutos, tornavam não credíveis, empurrou os turcos para a baliza encarnada. Aumentaram a intensidade, a raça e o esforço, acréscimos benéficos caso o Fenerbahçe não se tornasse mais desorganizado, sem critério a explorar espaços e quase com cada jogador por si quando era preciso recuperar a bola. Não aconteceu.

É verdade que sob a insistência e a ração, e entre os laivos improvisados por Elmas ou Potuk, os turcos forçaram as linhas do Benfica a juntarem-se contra a própria área. Odysseas teve de se esticar para a parada do jogo, com que desviou uma bola curvada por Alici. Mas não mais ações perigosas se viram, fora os remates com que Pizzi e Ferreyra desaproveitaram os cortes, que nem faca em manteiga morna, que qualquer contra-ataque do Benfica fazia à desorganização turca.

Ambos os remates aparecem à hora de jogo.

Os esforços do Fenerbahçe foram-se resumindo, com o tempo, a esporádicas bolas despejadas na área, quase espirros involuntários de quem não sabe o que fazer com o seu tempo. Cada vez mais desorganizados, os turcos puseram-se a jeito de serem atropelados em transições rápidas, com jogadas verticais de poucos passes que atacassem os buracos que surgiam, como que por lei.

Mas o Benfica, mais ou menos nessa altura, ficou sem Salvio, o extremo mais calmo, criterioso e certeiro com a bola, quando, do outro lado, Cervi parecia alérgico a decisões bem tomadas, para ter Alfa Semedo ao lado de Fejsa. Em parcos minutos, os trincos que se anulavam mutuamente, por correrem sempre na mesma linha, deixaram de se darem à saída de bola, Odysseas e os centrais multiplicavam os pontapés para a frente, as saídas pelos laterais eram previsíveis e só o extraordinário pulmão corredor de Gedson dava bom oxigénio à equipa.

Ele mirrou com o desgaste natural (acabou de rastos, estendido no relvado) e o Benfica foi-se encurtando com ele. Os encarnados foram sempre a melhor equipa em Istambul, já o foram durante a maioria do tempo em Lisboa. São mais estáveis, organizados sem a bola, amigos do critério com ela e donos de melhores jogadores e de condições para eles renderem, em conjunto - mas, na Turquia, terminaram como a equipa lenta, sem rasgo, previsível e confortável na monotonia de aguentar um resultado quando vistoso era que conseguiria ampliá-lo, sem problemas.

O risco que Rui Vitória afirmou “gostar” e “querer” transladou-se numa postura de jogar, passar, acelerar e ousar apenas o quanto bastasse, para eliminar um Fenerbahçe inúmeras vezes inferior ao Benfica e marcar um play-off de acesso à Liga dos Campeões com o PAOK (dos gregos e de Vieirinha).

O risco de jogar só o suficiente fez o Benfica parecer do mesmo nível que o Fenerbahçe quando não o era, de todo.