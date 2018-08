"A felicidade não cai do céu e temos de ser nós a conquistá-la." Rui Vitória fala sobre a vitória do Benfica

Para Rui Vitória, não há dúvidas: "o resultado até peca por defeito. Não diria que foi uma exibição perfeita porque não há exibições perfeitas, mas foi quase.

Acabámos por condicionar toda a estratégia do Boavista. Com a mobilidade que tínhamos, não tinham referências para os jogadores do Benfica. O resultado peca por escasso.

Até parece que não fizemos jogo da Liga dos Campeões na terça-feira. Estou muito satisfeito"

Os golos são é importantes para equipa toda. Sentimos satisfação e alegria. A felicidade não cai do céu e temos de ser nós a conquistá-la. O Ferreyra já merecia um golo. Tem feito um trabalho de profundidade na frente e de desgaste dos adversários. Já merecia um golo."

Já Jorge Simão não contestou a justiça do resultado, enquanto destacou a falta de entrosamento dos novos atletas: "é um desfecho muito fácil de explicar. O Benfica foi melhor, mereceu ganhar e mereceu a diferença no marcador. É reconhecer as evidências.

Vincar que estamos num processo ainda de integração de novos jogadores que chegaram agora a Portugal e que precisam de tempo e espaço.

Na primeira parte senti que houve algumas situações, não muitas, em que conseguimos soltar o primeiro passe com muita qualidade e ficávamos de frente para a linha de quatro. Mas o passe ou saía curto ou para os pés do adversário. Na segunda parte, o Benfica entrou forte e foi mais difícil. Depois fomos estabilizando e quando podíamos chegar à igualdade sofremos o segundo golo."