Ferreyra é a novidade no ataque ao Bessa

Após a alegria europeia, o estádio do Boavista é agora o novo teste da turma de Rui Vitória. Num terreno onde deixaram três pontos na época passada, os encarnados almejam a vitória para atingirem a liderança à condição. Do outro lado, vão encontrar uns axadrezados confiantes após a vitória forasteira na primeira jornada do campeonato.

Vamos então aos onzes. Da parte do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Gedson e Pizzi; Salvio, Ferreyra e Cervi

Do lado do Boavista: Helton; Carraça, Raphael Silva, Neris e Talocha; Idris, David Simão e Fábio Espinho; Rochinha, Falcone e Mateus

Acompanhe ao minuto na Tribuna Expresso