Jonas e Castillo de fora do jogo com o PAOK, André Almeida deve recuperar

O adversário

"Olhamos este jogo com a convicção e exigência que todos os jogos nos impõem. É o 5.º jogo oficial e temos a perfeita noção que este é um jogo que queríamos jogar. Jogar no Benfica é exigência permanente. O PAOK é adversário muito difícil, que já ultrapassou duas equipas de qualidade, o Basileia e o Spartak Moscovo. Temos de perceber que do outro lado está uma equipa que nos vai criar dificuldades e vamos ter de ter a capacidade de impor o nosso jogo"

Mais forte ou menos forte que o Fernerbahçe

"Temos a noção clara que hoje em dia a nível de alta competição quem tem o passado recente do PAOK é um bom adversário. Estamos a falar de uma linha de quatro defesa que tem toda 30 anos, dois médios de qualidade, um ponta de lança de 1,90m, o Pelkas que esteve em Portugal no início da carreira... São jogadores experientes, maduros. Vamos ter um adversário eu está em condições de disputar esta eliminatória connosco"

André Almeida... e os outros

"Teve uma indisposição, mas vai estar convocado e até à hora do jogo temos de controlar isto tudo. Porque são jogos atrás de jogos e temos períodos de descanso muito curtos. Estou em crer que vai recuperar para o jogo. Jonas e Castillo não estarão

Corchia

"Pode acrescentar uma alternativa, como temos em todas as posições. Quando vamos buscar um jogador não quer dizer que os cá estão não prestam. Mas temos um campeonato longo, várias competições e queremos estar em muitas frentes. Pode rapidamente entrar na equipa, mas isso não invalida o trabalho do André"