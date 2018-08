As armas e os tantos golos falhados

Na conferência de antevisão ao jogo da 1.ª mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, Rui Vitória, questionado sobre o rendimento de Ferreyra, disse meio jocosamente que não ia andar “de caçadeira apontada aos jogadores” a exigir golos.

É uma forma de tirar a pressão aos jogadores, certo, mas depois da pólvora seca que viu sair das suas armas no jogo desta terça-feira com o PAOK, que terminou com um empate 1-1, talvez o treinador dos encarnados tenha ficado com uma certa vontade de dar um tiro a alguém.

Porque um jogo em que o Benfica podia perfeitamente ter goleado terminou com os encarnados em desvantagem e obrigados a marcar na Grécia para avançar na liga milionária. E nem sequer é a primeira vez esta época que o Benfica começa bem um jogo e domina para depois perder o controlo e colocar-se em apuros. Acontece que este não é um qualquer jogo de campeonato: é uma eliminatória que pode definir muito daquilo que será a época do Benfica e a saúde dos seus cofres.

Tudo isto num jogo em que o Benfica demorou alguns minutos a encontrar a sua dinâmica e a acertar com a pressão, mas quando o fez rapidamente ficou com o PAOK na mão.

Logo aos 6’, a bola entrou na baliza dos gregos mas o golo acabou invalidado por fora de jogo (bem marcado) de Gedson.

Seguiu-se a tentativa de Pizzi para chegar a um qualquer recorde de mais golos falhados em menor tempo possível, depois de esbanjar quatro oportunidades flagrantíssimas em seis minutos. A primeira aos 23’, rematando ao lado após um cruzamento atrasado de Cervi. A segunda aos 27’, após enviar ao ferro uma espécie de vólei-amortie que procurava apanhar Paschalakis em contra-pé. A terceira aos 28’, num remate dentro da área que o guarda-redes do PAOK conseguiu afastar e, finalmente, a quarta, aos 29’, a responder com um toque subtil de cabeça a um cruzamento bem tirado de André Almeida. A bola passou muito perto do segundo poste.

Esta noite, para Pizzi, não houve duas sem três, nem três sem quatro e quem tenta uma quarta também vai à quinta. Quinta oportunidade que chegou de grande penalidade, ganha por Gedson a poucos segundos dos 45’, que o médio português marcaria de forma limpa, dando ao intervalo uma vantagem que o Benfica tinha feito por merecer, com um jogo em crescendo, mas que parecia muito curta para todas as oportunidades criadas.

Gualter Fatia

Após o intervalo, a mesma história. Ferreyra criou perigo aos 50’ e aos 57’ Grimaldo quase marcava, num remate traiçoeiro ao qual Paschalakis respondeu com uma apertadíssima defesa.

Mas a partir daí, o apagamento.

Tal como já tinha acontecido na 1.ª jornada do campeonato, frente ao V. Guimarães, a 25 minutos do final o Benfica alheou-se do jogo e permitiu que um adversário que parecia adormecido despertasse.

O PAOK, que pouco ou nada tinha feito durante os primeiros 65 minutos de jogo e que, às tantas, quase parecia viver uma feliz resignação por estar a perder por apenas 1-0, farejou o abrupto abrandamento de ritmo do Benfica e tentou a sua sorte. E se em ataque corrido, Vlachodimos nunca teve de se preocupar, foi numa bola parada que chegou o inesperado empate. A 15 minutos do fim, na sequência de um livre à direita do ataque dos gregos, Varela cabeceou com estrondo à barra da baliza do guarda-redes do Benfica e, na ressaca, Warda puxou da culatra e rematou forte para o fundo da baliza, naquela que terá sido a única jogada de golo dos gregos na 2.ª parte.

(Há formas piores para se voltar a ser notícia em Portugal: há precisamente um ano, o jogador egípcio do PAOK chegou a ser apresentado no Feirense, mas rapidamente foi recambiado para a Grécia depois de, alegadamente, ter importunado várias esposas de colegas no clube.)

Com o golo adversário, o Benfica foi atrás do prejuízo, mas tal como em toda a 1.ª parte e no início da 2.ª, as muitas oportunidades acabaram invariavelmente com os jogadores de mãos na cabeça e a pensar “mas como é que eu falhei isto?”.

Falhou Ferreyra aos 86’, não conseguindo aproveitar um passe mortal de João Félix que o deixou em frente a Paschalakis. Falhou Seferovic ainda na mesma jogada, ao não acertar bem o remate de primeira após cruzamento de Gedson. E falhou João Félix, já nos descontos, com um remate tenso e cruzado que saiu ligeiramente ao lado do poste da baliza do PAOK.

Agora, no sempre complicado ambiente grego, o Benfica terá de afinar as armas se quiser chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. E, já agora, perceber que os jogos têm sempre 90 minutos.