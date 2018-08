Porque é que Jonas não joga? Porque ainda não pode, diz Rui Vitória

O Benfica joga esta noite contra o PAOK o primeiro de dois jogos que podem dar o acesso à Liga dos Campeões – e obviamente aos milhões da Liga dos Campeões – e no meio das dúvidas naturais que se levantam sobre qual a equipa a ser usada por Rui Vitória, há uma certeza absoluta: Jonas não joga. E porquê?

”Ainda não está nas condições que queremos. Tem vindo a debelar uma lesão e não estará disponível para este jogo. É um processo gradual para que quando regressar não volte para trás. Por enquanto ainda não está pronto para dar resposta. Os jogadores vão dar resposta sobre aquilo que é a formação do onze. Costumo dizer que são os jogadores que escolhem a vida deles”, disse Rui Vitória ao Esporte Interativo, do Brasil, numa entrevista que cruzou o plano tático com o estratégico.

O treinador do Benfica deu, então, um lamiré sobre a forma como encara uma equipa de futebol. O ponto de partida é a ausência de Jonas, que Vitória garante não ser dramática. “O meu foco é sempre a equipa na sua globalidade e a forma como ela se pode interligar, as micro-estruturas e as dinâmicas que se criam entre os jogadores. Por vezes um jogador é valorizado pelo colega do lado porque combina bem com ele. Há várias questões que têm de ser colocadas em cima da mesa para que um jogador possa jogar, mas as dores de cabeça são sempre boas. Estamos a falar de bons jogadores e esse termo, ‘dor de cabeça’, acaba por ser negativo para aquilo que estamos aqui a discutir, que é a qualidade dos jogadores. Eu quero tê-los todos disponíveis, mas não há dramas quando eles não estão. Há espaço para todos e todos acabam por jogar. Uns mais cedo e outros mais tarde. O fundamental é formar a equipa que me dá mais garantias em cada momento para o Benfica ganhar”.

E, por fim, os 43 milhões de euros a encaixar caso o Benfica aceda à Liga dos Campeões. “Tenho pensado nisso porque gosto de pensar. Não tenho uma visão estritamente do campo porque percebo as dinâmicas que funcionam à volta do clube e tudo o que está relacionado com a gestão. Mas também temos a noção de que isso tem de influenciar o quanto baste porque na realidade temos é de estar focados na nossa missão, que é preparar o jogo e jogá-lo da melhor maneira. Queremos mobilizar os jogadores para irem nas melhores condições e com a cabeça disponível. Penso na questão financeira, mas sempre num patamar secundário. Não podemos baralhar as coisas.”