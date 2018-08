Um sérvio por um argentino: Zivkovic joga no lugar de Salvio frente ao PAOK

Eduardo Salvio é baixa de última hora para Rui Vitória, que aposta em Zivkovic para o lugar do argentino. O sérvio é a única alteração do onze do Benfica face aos mais recentes encontros. Frente ao PAOK, André Almeida estava em dúvida mas é titular, tendo recuperado da indisposição que o impediu de treinar-se na segunda-feira.

Assim, o Benfica vai jogar com: Vlachodimos; Grimaldo, Jardel, Rúben Dias, André Almeida; Fejsa, Gelson Fernandes, Pizzi; Zivkovic, Cervi e Ferreyra

No banco estarão Svilar, Conti, Alfa Semedo, Samaris, Rafa, João Félix e Seferovic.

Acompanhe aqui na Tribuna o encontro do playoff da Liga dos Campeões, a partir das 20h.