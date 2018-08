O homem que empatou o Benfica foi expulso do Feirense por assediar as mulheres dos colegas

Amr Warda marcou o golo do PAOK na terça-feira que pode complicar as contas do apuramento para o Benfica, e é provavelmente daí que toda a gente em Portugal o conhece. Acontece que Warda já cá esteve no burgo antes, em agosto de 2017, quando o Feirense negociou o seu empréstimo junto do clube grego. O rapaz de então 23 anos foi apresentado a 8 de agosto e dispensado três dias. Porquê? Aparentemente, por ter assediado as mulheres de dois jogadores do Feirense. A história foi contada pelo jornal Record: “O jogador egípcio importunou as mulheres de dois colegas de equipa na quarta-feira, logo após o primeiro treino que realizou, e a SAD instaurou-lhe um processo disciplinar. Ao que Record apurou, o extremo pode ser devolvido ao PAOK, que o tinha cedido até final da época. A atitude de Warda surpreendeu os colegas e revoltou tanto os maridos em questão que estes estiveram quase a chegar a vias de facto com o egípcio”.

O clube de Santa Maria da Feira nunca deu explicações públicas sobre o caso, mas Warda fê-lo nas redes sociais: “Aprendi que algumas pessoas não se importam de prejudicar outras com falsos testemunhos, desde que sirvam os seus interesses. Sempre fui um homem respeitoso. Como tal, não aceito que as pessoas tratem outras de forma desrespeitosa”.

Warda acabou emprestado pelo PAOK ao Atromitos, onde foi treinado por Sá Pinto, emblema pelo qual marcou 11 golos. Regressou, enfim, ao PAOK.