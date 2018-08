Rui Vitória, um goleador ausente e La Palice: “Dizer que Jonas não foi importante nos últimos campeonatos… evidente que foi”

Dérbi à 3.ª jornada

“O sorteio assim o ditou e vamos jogar com a mesma determinação. Olhamos para este jogo de forma muito natural, é mais um jogo e mais um dérbi que temos de fazer. Se me perguntarem se esta sequência de jogos é o mais aconselhável para as duas equipas, se calhar não seria e estou a falar mais concretamente da minha. O futebol tem de ter atenção a quem representa Portugal lá fora, mas isto já é a minha mente a divagar. Acho que é fundamental haver as melhores condições para quem representa portugal lá fora e pergunto se isso existe. Digo em relação a nós e por exemplo, em relação ao Sp. Braga, que jogou na Liga Europa numa quinta-feira e depois teve uma viagem aos Açores”

O Sporting

“Vai ser um jogo muito interessante de se jogar frente a uma equipa difícil e com enorme qualidade. Um adversário tradicionalmente muito complicado para nós. É sempre um jogo muito bem disputado, contra uma equipa que nos quer ganhar. O Sporting tem um belíssimo treinador, de quem tenho o privilégio de ser amigo”

Jonas

“Ainda não vai estar disponível para o jogo. Ele e o Castillo. Se somos dependentes do Jonas? As grande equipas normalmente tem sempre associadas a si grandes jogadores e grandes goleadores e isso é uma verdade de La Palice. Dizer que o Jonas nao foi importante nos últimos campeonatos... é evidente que foi. Mas a nossa equipa trabalhou muito nestes jogos, trabalhou bem, tem tido dinâmicas que me agradam e tem tido qualidade de jogo mesmo sem Jonas. É evidente que estamos a falar de um jogador que marcou muitos jogos, mas nao vamos estar a falar permanentemente disso”

Sporting e a instabilidade

“São equipas diferentes porque saíram alguns jogadores e entraram outros. Quero realçar a capacidade do Sporting de montar uma boa equipa. Reforçou-se com jogadores de qualidade e ganhou os jogos oficiais que disputou. Se calhar até não pensariam que fosse possível formar uma grande equipa e tenho de realçar que formaram. Mas sabem que vêm cá jogar contra uma grande equipa. Espero que seja uma grande festa e que ganhe o Benfica”

Ausência de Bas Dost

“É pena para os espectáculo, porque é sempre bom ter os melhores. Estou preocupado com as minhas ausências, os outros não me importa muito. Mas o Sporting formou uma grande equipa e tem pessoas à sua frente competentes. Jamais pensar que o Sporting está mais frágil. Vamos encontrar um adversário difícil, mas que em nada muda a nossa forma de jogar”

Gabriel

“Não vou confirmar se é reforço ou nao porque quem confirma isso são as estruturas hierárquicas de responsabilidade do clube. Não tenho qualquer interesse de estar aqui a falar individualmente de jogadores”