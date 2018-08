Rui Vitória: o miúdo cuja idade não importa, o árbitro que não conduz bem e o guarda-redes do momento

O jogo

“Durante a partida fomos melhores, merecíamos ter ganho. Tivemos muitas oportunidades, encostámos o Sporting ao seu reduto. Até parece que isto tinha sido ao contrário, porque aparecemos com uma grande frescura, a vitória era para nós, perante as oportunidades, perante a exibição do guarda redes. O resultado é injusto.

O miúdo

“O João Félix... É um menino nem sei que idade é que ele tem, a qualidade é que importa, senti que podia aportar mais golo na zona central. O João tem capacidade de finalizar de uma forma muito boa, foi para aproveitar isso. O critério é a qualidade: o João entrou, marcou e ficámos satisfeitos. Quando um jogador entra e tem este desempenho ficamos contentes”.

O cansaço

“Tem havido uma intensidade enorme. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores pela forma como se entregam aos jogos; a exigência tem sido no limite, gostava de ter menos jogos, a explosão e a intensidade ainda podiam ser mais altas, mas é o que temos.”

O árbitro

“O jogo não foi bem conduzido... Se calhar o Ristovski, logo no primeiro minuto, devia ter levado um amarelo e então, mais tarde devia ter sido expulso. É um árbitro com qualidade, mas não foi seguro. Houve algum descontrolo, o jogo foi mal conduzido. Mas tenho o direito de o dizer, obviamente”.