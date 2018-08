Rui Vitória: "Marcámos em todos os jogos. Não vou dizer aos meus jogadores para estarem quietos"

O jogo que Rui Vitória espera

"Espero um jogo bem disputado, entre duas equipas que vão querer ganhar, não creio que a equipa do PAOK se vá remeter à sua defensiva, porque normalmente não joga assim. Temos consciência que o Benfica tem marcado golos em todo o lado. Espero um jogo difícil, em que a concentração e o detalhe e a organização defensiva vão fazer a diferença, esperando que a qualidade individual faça a diferença, como é costume nos jogos que são naturalmente equilibrados."

Os milhões de euros e o planeamento da época

"Os jogos, para mim, são sempre importantes. Temos a perfeita noção que o foco é sempre ganhar quando temos esta camisola. O meu foco é a vitória, como tem sido. As questões financeiras, nesta altura... A gestão é uma área que está lá, mas as questões financeiras não são a minha área."

Salvio já recuperou da lesão?

"O Salvio já integrou o último treino na sua plenitude. Ainda vou ter uma reunião com o departamento médico, mas, estou em crer que estará disponível para amanhã [quarta-feira]. Mas só à hora do jogo é que vamos decidir isso."

Os muitos jogos neste arranque de época

"Temos vindo a jogar com muita frequência, com uma grande densidade competitiva, e os nossos dados é que os jogadores têm tido uma recuperação fantástica. Gostávamos de ter mais tempo para recuperar, mas isso não quer dizer que os jogadores não estejam preparados. Estão a trabalhar e a recuperar muito bem, a parte mental às vezes ajuda para que essa disponibilidade física apareça. A equipa não será escolhida por questões de cansaço."

PAOK já avisou que vai jogar ao ataque

"Não estava à espera dessa afirmação para, em função disso, montar a minha estratégia. O PAOK vai, naturalmente, à procura do golo, estando consciente que está a defrontar o Benfica e que marcamos sempre em todos os jogos. Depois, apesar de às vezes se querer passar o contrário, no jogo da primeira mão ficou evidente a quantidade de oportunidades que criámos. Se tivermos metade das oportunidades e metade do aproveitamento, naturalmente que não vamos fazer só um golo.

O PAOK está a dizer a sua intenção. A minha, a nossa, é esta: viemos com a noção clara da dificuldade que temos pela frente, mas também com a noção clara que criámos várias oportunidades de golo e fomos melhores na primeira mão. Temos essa consciência. Acho que vai ser um jogo empolgante e bem disputado, em que o aproveitamento das situações, a eficácia, fará toda a diferença."

Ramires vai ser contratado, ou não?

"Por norma, até qualquer jogador ser apresentado pelo Benfica, não faço qualquer comentário. Amanhã há um jogo demasiado importante para nós."

A estratégia e o falar de futebol

"Andamos a trabalhar a acreditar no que estamos a fazer, a criar uma ideia de jogo que tem vindo a ser implementada, desde a época passada, mas que nesta época é mais evidente. Jogamos praticamente sempre da mesma forma, no que respeita a abordagem do jogo. Não vou dizer aos meus jogadores para estarem quietos e deixarem de o fazer.

As oportunidades têm surgido em todos os jogos e temos tido vários tipos de oportunidade de golo - umas em ataque organizado, outras em ataque rápido. Vamos jogar da mesma forma, sabendo que há momentos em que vamos ter de defender, e outros em que teremos a bola e teremos que saber, com critério, por onde atacar a equipa do PAOK. Estamos conscientes que estamos a fazer boas partidas. Merecíamos ter ganhado na primeira volta e vamos tentar ganhar aqui. É assim que pensamos."

O ambiente no estádio e o histórico de portugueses no PAOK

"É um ambiente que gostamos, estamos habituados a estádios cheios, e não nos podemos esquecer que é um jogo de Liga dos Campeões, que implica uma grande atmosfera. Sabemos que vamos encontrar um ambiente que marca toda a diferença, mas não é nada de novo para nós. É de lembrar que o nosso estádio tem o dobro desta dimensão.

Trabalhamos há mais tempo com o Samaris, agora com o Odysseas, que tem entrado bem na nossa equipa. Acompanho sempre os jogadores portugueses e o Vieirinha está a fazer uma bela campanha no PAOK. O Fernando Santos também já treinou aqui, estamos sempre atentos."