Rui Vitória: "O nosso grande foco era ganhar os tais 43 milhões de euros e quem já os andava a subtrair agora que os some"

O jogo

“Ganhámos com todo o mérito e parabéns aos meus jogadores, pela forma como encararam a partida. Ainda tivemos aquela contrariedade de começar a sofrer mas depois foi uma exibição muito boa, muito bem conseguida. Se calhar conseguimos o resultado que podia ter acontecido em Portugal. Mas não posso deixar de falar dos meus jogadores porque foram de um brio, de uma entrega e de uma concentração que quero registar”

Resultado justo

“Fez-se justiça, contra uma boa equipa - porque agora a tendência pode ser desvalorizar, mas o PAOK não perdia em casa desde maio de 2017. E portanto muito mérito da nossa parte e dos meus jogadores”

Seferovic

“O Seferovic fez uma exibição fantástica, aliás, de uma forma geral todos os jogadores fizeram uma exibição muito boa. Queríamos um jogador com mais profundidade, que segurasse a bola numa zona mais alta e fez uma exibição muito boa. Mas estar a falar do Seferovic é não estar realçar todos os outros e o trabalho que foi feito por toda a gente. Estamos a competir a um nível elevado e com pouco tempo de intervalo há muito tempo e com os jogadores a terem esta postura e dedicação isso tem de orgulhar os benfiquistas”

Os 43 milhões

“O nosso grande foco era ganhar os tais 43 milhões de euros e quem já os andava a subtrair agora que os some. Vamos ver, preparamo-nos para entrar na Liga dos Campeões mas agora é importante também é desfrutar. Temos já um jogo no domingos mas os jogadores merecem desfrutar desta vitória. O sorteio? Seja o que Deus quiser”