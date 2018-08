Benfica castigado com um jogo à porta fechada. Há um ano, Vieira disse não saber da existência de claques no clube

O IPDJ considerou ilegais as claques de apoio do Benfica e portanto castigou o clube com um jogo de castigo além de uma multa de 56 mil e 256 euros. A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias que teve acesso à decisão. A estação avança, também, que o Benfica já foi notificado da decisão do IPDJ. O SLB tem agora 20 dias para responder à ação.

A propósito das claques, a posição pública do Benfica tem sido sempre ambígua, pois nunca reconheceu a... existência das mesmas. Ficou célebre a conferência de imprensa de Luís Filipe Vieira, a 31 de julho de 2017, em que o presidente disse o seguinte: “Nunca soube que o Benfica tinha claques. Honestamente nunca soube. Sei que o Benfica tem sócios organizados ”.

Refira-se que, há dias, o Governo demitiu Augusto Baganha e a restante direção do IPDJ.