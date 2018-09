Um homem tem muitas vidas e um jogador de futebol, sendo um homem, idem aspas. Haris Seferovic, o homem e o jogador, já teve as suas vidas. Já esteve na Suíça, onde nasceu, em Itália, Espanha e Alemanha, antes de na última época começar uma nova vida em Portugal.

E nos primeiros tempos teve também uma nova vida como marcador de golos. Marcou em quatro jogos seguidos e tanta gente se perguntava onde tinha andado escondida aquela fome de baliza.

Mas ela, tão rápido veio como foi. Seferovic eclipsou-se e com a mudança de sistema de Rui Vitória desapareceu do onze e, depois, dos escolhidos para sair do banco. Parecia ter acabado a enésima vida de Seferovic, para mais quando se viu no fim da cadeia alimentar dos avançados para esta época.

É claro que a vida dos homens está cheia de imponderáveis. Jonas anda à rasca da costas e Castillo, o avançado que o Benfica foi buscar ao campeonato mexicano, também ficou de molho. E Ferreyra, o argentino cheio de pedigree que vinha de marcar 30 golos pelo Shakhtar, não começou bem a sua vida nova em Portugal.

No meio de tudo isto, Seferovic ainda estava lá, como que esquecido. E sem mais por onde se virar, Vitória voltou a olhar para o suíço. Titular frente ao PAOK, não marcou, mas ajudou. E frente ao Nacional voltou a ser aposta.

E ali, na Choupana, com a preciosa ajuda de Salvio, escreveu a balada do homem renascido. Mais uma.

É de Seferovic o primeiro golo do Benfica, ele, frente a frente a Daniel Guimarães, aos 28 minutos, depois de uma jogada houdiniana de Salvio, que com uma simulação deixou a bola passar-lhe entre as pernas para a ir buscar ao outro lado, tirando o lateral Decas fora da jogada e um campo aberto para trilhar. Depois, o argentino passou para o helvético na hora certa. E o helvético não falhou.

Desde outubro de 2017 que Seferovic não marcava no campeonato, quase 11 meses de uma terrível seca.

Gregório Cunha/LUSA

Até aí, diga-se, o jogo não tinha sido bom. O Nacional entrou melhor, tentando pegar no jogo, mas sem nunca acertar aquele último passe essencial para criar perigo. O relvado pesado também parecia fazer mossa aos jogadores do Benfica, talvez ainda a recuperar da viagem e das emoções de Salónica.

O primeiro golo, a primeira estrofe da balada de Seferovic, o homem renascido, deve ter sido um alívio.

Mais ainda o 2.º, quase a terminar a 1.ª parte. Minutos antes, Seferovic já tinha tentado devolver o favor que Salvio lhe tinha feito, cruzando tenso e rasteiro, para o argentino não conseguir lá chegar. À segunda, a conexão voltou a funcionar. Após um erro na saída de bola por parte dos centrais do Nacional, o Benfica recuperou, rapidamente partiu em direção à baliza da equipa da casa, com a bola a chegar à esquerda onde estava Seferovic pronto para mais um cruzamento.

Este acabou direitinho na cabeça de Salvio. Retribuído o favor e mais um capítulo na história do jogo por Seferovic, o homem renascido.

Do jogo que colocou o Benfica de novo na frente da liga, em igualdade com o Sporting, há ainda mais dois golos: o primeiro aos 77 minutos, quando o Nacional tentava relançar o jogo, sem sucesso ou por falta de eficácia ou porque estava lá Vlachodimos. O passe foi de Pizzi, para a esquerda da área, onde apareceu Grimaldo sem marcação, para marcar o seu primeiro golo da temporada. E o segundo a segundos do apito final, mais uma abertura de génio de Pizzi, para Rafa fechar as contas em 4-0.

O triunfo tornou-se tranquilo e o Benfica voltou a ganhar um jogador. Melhor que isto é difícil.