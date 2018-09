De Salónica ao Funchal, nada muda no onze do Benfica

Não há mudanças no onze do Benfica esta tarde, para o jogo da 4.ª jornada no Funchal, frente ao Nacional. Rui Vitória mantém Seferovic na frente de ataque e a equipa é a mesma que defrontou o PAOK em Salónica a meio da semana.

O Benfica vai jogar com: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Salvio, Cervi, Pizzi e Seferovic