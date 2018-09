Pizzi: "Desde o primeiro momento que entrámos muito fortes e com vontade de resolver o jogo o mais rapidamente possível"

O jogo

“Foi um resultado justo da nossa parte. Entrámos muito fortes e focados, com bastante vontade de vencer num campo bastante difícil e contra uma equipa que demonstrou muita qualidade e também personalidade com a bola. Desde o primeiro momento que entrámos muito fortes e com vontade de resolver o jogo o mais rapidamente possível. A verdade é que fizemos 90 minutos de alto nível. Ganhámos 4-0 num campo muito difícil”

Agosto difícil

“Finalizamos um mês de agosto difícil, com jogos complicados e deslocações difíceis. É de enaltecer o espírito deste grupo de trabalho"