Benfica SAD, 30. Paulo Gonçalves, 79: o número de crimes em causa no e-toupeira

A acusação do caso e-toupeira é um documento de 80 páginas nos quais o Ministério Público descreve, passo a passo, os passos dos agentes judiciais em com Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica. José Augusto Silva e Júlio Loureira acederam várias vezes processos em segredo de justiça que envolviam o Benfica, mas não só. Estes são os crimes imputados a Paulo Gonçalves e à Benfica, SAD, mas também a Loureiro e Silva.

Os crimes imputados a Paulo Gonçalves:

– Um crime de corrupção ativa;

– Um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem;

– Seis crimes de violação do segredo de justiça;

– Vinte e um crimes de violação de segredo por funcionário;

– Nove crimes de acesso indevido, em coautoria com Júlio Loureiro e José Silva;

– Dois crimes de acesso indevido;

– Nove crimes de violação do dever de sigilo, em coautoria com Júlio Loureiro e José Silva;

– Dois crimes de violação do dever de sigilo;

– Vinte e oito crimes de falsidade informática, em coautoria com Júlio Loureiro e José Silva;

Os crimes imputados à Benfica, SAD

– Um crime de corrupção ativa;

– Um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem;

– Vinte e oito crimes de falsidade informática;

Os crimes imputados a José Silva

– Um crime de corrupção passiva;

- Um crime de favorecimentos pessoal;

- Seis crimes de violação do segredo de justiça;

- Vinte e um crimes de violação de segredo por funcionário;

- Nove crimes de acesso indevido;

- Nove crimes de violação do dever de sigilo;

- Vinte e oito crimes de falsidade informática;

- Um crime de peculato;

- Pena acessória

Os crimes imputados a Júlio Loureiro

- Um crime de corrupção passiva;

- Um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem;

- Um crime de favorecimento pessoal;

- Seis crimes de violação do segredo de justiça;

- Vinte e um crimes de violação de segredo por funcionário;

- Nove crimes de violação do dever de sigilo;

- Vinte e oito crimes de falsidade informática;

- Pena acessória