Benfica foi notificado esta manhã e promete tornar pública a posição

O Benfica já foi notificado esta manhã de quarta-feira da acusação que decorre do processo e-toupeira e em que o Ministério Público aponta os crimes de corrupção, oferta e recebimento de vantagem indevida, favorecimento pessoal, violação do segredo de justiça, violação de segredo por funcionário, peculato, acesso indevido, violação do dever de sigilo e falsidade informática.

Segundo fonte oficial do clube, os serviços do SLB já estão a analisar a acusação e prometem tornar pública a posição. Refira-se que o Ministério Público acusou a Benfica SAD, Paulo Gonçalves e três oficiais de justiça no caso e-toupeira.

Desportivamente, ao que a Tribuna Expresso apurou junto de fonte judicial, a suspensão de seis meses a três anos é uma possibilidade que resulta do facto de a Benfica SAD ter sido acusada de "recebimento indevido de vantagem" que pode ter como consequência a referida proibição.