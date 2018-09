Luís Filipe Vieira. “Não existe qualquer fundamento na acusação”

Os elementos da SAD do Benfica estiveram todo o dia reunidos a preparar a defesa à acusação conhecida esta quarta-feira, no âmbito do caso e-toupeira, na qual o clube é acusado de 30 crimes. Ao princípio da noite, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica e da respetiva SAD, leu uma comunicação aos jornalistas, a quem não permitiu perguntas, e começou logo por referir que não existe nenhum membro da SAD benfiquista referido na acusação do Ministério Público.

Na mensagem, Luís Filipe Vieira tentou sobretudo reforçar a crença dos “sócios, adeptos, simpatizantes, acionistas e parceiros” na idoneidade da administração do Benfica. “Esta acusação em nada vem alterar a certeza da total licitude dos comportamentos e atuação da Benfica SAD neste ou em qualquer outro processo”, disse o presidente do clube, acrescentando que, no documento da acusação, “não existe qualquer facto que permita a imputação à SAD dos crimes ali descritos”.

O nome de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, que respondia diretamente ao presidente, e que está acusado de mais de 70 crimes, nunca foi mencionado. Estratégia de distanciamento ou não, de facto Luís Filipe Vieira focou-se sempre, nesta mensagem, apenas na inimputabilidade da SAD benfiquista e nunca defendeu aquela que era uma das pessoas mais próximas da cúpula das chefias encarnadas.

Na acusação, Luís Filipe Vieira é referido como tendo conhecimento das ofertas feitas aos oficiais de Justiça, sem que nunca as tenha tentado impedir. No entanto, não é acusado de qualquer crime, nem ele nem qualquer membro da administração da SAD. O presidente garante que vai continuar a defender “de forma intransigente” a reputação do Benfica e espera “com a maior brevidade” demonstrar a inocência da SAD neste processo e em outros”.