O observador de árbitros/funcionário judicial que tinha informações privilegiadas da arbitragem para dar a Paulo Gonçalves

Júlio Loureiro é outro dos arguidos no processo e-toupeira. Loureiro, oficial de justiça e antigo observador de árbitros da Liga (2010-11, 2014 a 2016) e da Federação Portuguesa de Futebol (de 2003 a 2018), recebeu de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, produtos de merchandising e convites para jogos de futebol em troca de informações privilegiadas no plano desportivo, além de contactos junto do sector da arbitragem.

É o que diz a acusação a que a Tribuna Expresso teve acesso, relatando uma troca de dados entre Júlio Loureiro e Paulo Gonçalves. No dia 18 de agosto do ano passado, o assessor jurídico pediu ao oficial de justiça/observador informações sobre um acórdão do CJ da FPF no âmbito das classificações dos árbitros, a ser enviado no dia seguinte, por José Augusto Silva.

O que aconteceu? A 19 de agosto, Augusto Silva viu o SLB defrontar o Belenenses na Luz, usando bilhetes oferecidos por Paulo Gonçalves e no dia 28 de agosto, Lourieiro disse ao homem do Benfic que Augusto Silva mandava dizer “que não há novidades processuais”. De acordo com o documento de 80 páginas, Augusto Silva já consultara ilegalmente os inquéritos sobre os processos pedidos por Paulo Gonçalves