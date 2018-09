Bayern de Munique, o papão dos bichos-papões

É um dos clichés do futebol, batido e rebatido desde que Gary Lineker, um avançado inglês, já com queda para a arte de comunicar quando ainda jogava, disse aquele pedaço de som com o número de jogadores que há em cada equipa e de, no fim, ser regra ganhar a que tem os alemães. Não é por ele ter dito o que disse que tal acontecia sempre, ou iria para sempre acontecer, mas tão bem soava o lugar-comum que se acreditou que uma banalidade repetida muitas vezes se tornaria uma certeza.

Contextualizando: jogar contra grandes ou médias equipas alemãs, ou frente à seleção germânica, tornou-se no equivalente a pensar que, no fim, quaisquer que fossem as circunstâncias, ganhariam eles.

Restringindo esse contexto a Portugal, foi sendo comum ter como certo que o mais provável era perder contra os alemães, especialmente se eles jogassem pelo Bayern de Munique, o clube que o Benfica teve o infortúnio de ver sorteado no mesmo grupo da Liga dos Campeões – e contra o qual jogará, esta quarta-feira (20h, E1). Uma probabilidade que está nos números, por sua vez responsáveis pela tal perceção de derrota inevitável contra a equipa germânica.

Em oito jogos, o Benfica nunca ganhou ao Bayern de Munique. No meio de três empates e cinco derrotas, sofreu mais do triplo (19) dos golos que marcou (6). Só em três partidas não deixou que os alemães marcassem mais de duas vezes e apenas em um os encarnados tiveram mais do que um remate a fazer a bola entrar na baliza – por sinal, o último, já com Rui Vitória como treinador, em 2016 (2-2, no Estádio da Luz).

Este historial resumido até podia significar uma malapata pessoal do Benfica com o Bayern. Só que não. O clube conquistador de 27 Bundesligas tem naturalmente um saldo positivo frente aos três grandes portugueses, como um bully omnipresente a quem apenas o FC Porto ganhou: na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 1987, e na primeira mão dos quartos-de-final da Champions, em 2015.

Benfica: 8 jogos, 3 empates e 5 derrotas, 6 golos marcados e 19 sofridos

FC Porto: 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 9 golos marcados e 14 sofridos

Sporting: 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas, 1 golo marcado e 13 sofridos

É um pecúlio que faz do Bayern de Munique um bicho papão futebolístico, cujo estatuto se agrava se à baila também vierem os registos que tem frente ao Sporting de Braga (um empate, um golo marcado e outro sofrido), Belenenses (duas vitórias, três golos marcados) e Vitória de Setúbal (uma vitória e um empate, sete golos marcados e três sofridos), os outros clubes portugueses que já defrontou.

E a conclusão que se retira de tudo isto é a seguinte: é possível que o Bayern seja o papão dos nossos bichos-papões.

Sebastian Widmann/Bundesliga

Não é necessário ser-se um especialista em futebol para se descortinar algumas explicações. Há muitos anos que o futebol alemão, leia-se, os seus clubes, têm mais dinheiro e um maior poder económico que os homólogos portugueses. Dinheiro que vem de um país com uma economia mais forte, um salário médio mais elevado, uma população com maior poder de compra, mais capacidade para encher os estádios e mais euros a circularem em acordos televisivos, que na Alemanha são negociados centralmente, e não de modo individual, por cada clube.

É uma relação em cadeia que, com os tempos, tornou os clubes alemães mais fortes e, por consequência, fortaleceu o seu campeonato. Depois, é ir pela lógica - mais dinheiro mantém e atrai melhores jogadores, e futebolistas mais capazes aumentam a competitividade interna, nas equipas em que jogam, e externa, na liga que disputam. Por isso é natural que Domingos Paciência nos diga ser “evidente que o futebol alemão está acima do português”.

O treinador defrontou quatro vezes o Bayern de Munique, enquanto jogador, em duas eliminatórias com o FC Porto (1991 e 2000). Mesmo sem encontrar uma única explicação, resume que os alemães sempre conseguiram “ganhar facilmente” a qualquer clube português, facto que “deixa marcas numa equipa durante muitos anos”. Especialmente quando qualquer grande já foi goleado pelo Bayern: o Benfica por 5-1 (1976), o FC Porto com 6-1 (2015) e o Sporting por 7-1 (2009).

Nestes resultados, o Bayern tinha na equipa, separadamente, tipos como Franz Beckenbauer, Uli Hoeness Karl-Heinz Rummenigge ou Gerd Müller; como Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski ou Miroslav Klose; e como Philip Lahm, Xabi Alonso ou Robert Lewandowski. Ou seja, tudo jogadores com Ligas dos Campeões e Mundiais conquistados em equipas onde, muito dificilmente, um jogador de Benfica, Sporting ou FC Porto teria lugar, à época.

Pedro Fiuza

Domingos Paciência recorda-se, no seu tempo, de os jogadores do Bayern de Munique serem “um bocado arrogantes na forma como encaravam”, no seu caso, o FC Porto. Lembra-se de os ver “muito pragmáticos e frios e sem qualquer tipo de respeito”, atitude que, disse, foi desvanecendo até hoje, mas que, na altura, “espicaçava muito” os portugueses e os levava “a fazer tudo e mais alguma coisa para quererem vencer os jogos”.

Jogos que, contudo, qualquer um dos grandes perdia bem mais do que ganhava, por comparação com as partidas frente a outros três exemplos de tubarões do futebol europeu:

Bayern vs grandes

Jogos: 19

Vitórias: 12

Empates: 6

Derrotas: 2

Golos marcados: 46

Golos sofridos: 16

Real Madrid vs grandes

Jogos: 21

Vitórias: 14

Empates: 2

Derrotas: 5

Golos marcados: 46

Golos sofridos: 22

Barcelona vs grandes

Jogos: 21

Vitórias: 13

Empates: 3

Derrotas: 5

Golos marcados: 36

Golos sofridos: 18

Manchester United vs grandes

Jogos: 23

Vitórias: 14

Empates: 5

Derrotas: 4

Golos marcados: 46

Golos sofridos: 29

Por confronto com Real Madrid, Barcelona e Manchester United no registo frente aos três grandes portugueses, o Bayern Munique é a equipa que mais golos marcou, menos sofreu e menor número de derrotas tem. Seja por respeito, marcas psicológicas, diferenças de competitividade entre ligas ou nível de jogadores, os portugueses nunca se derem particularmente bem com este clube da Baviera alemã.