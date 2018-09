E-toupeira: José Augusto Silva sai da prisão com pulseira electrónica

José Augusto Silva, detido preventivamente desde março deste ano no âmbito do caso E-toupeira, saiu do estabelecimento prisional com pulseira eletrónica e ficará em prisão domiciliária. Era o único arguido do processo que envolve a SAD do Benfica com a medida de coação mais gravosa.

Segundo a acusação, foram 26 os processos aos quais José Augusto Silva acedeu ilegalmente no CITIUS, o sistema informático interno do Ministério da Justiça, usando credenciais de duas funcionárias do tribunal de Fafe e de Ana Paula Vitorino, Procuradora da República.

José Augusto Silva, que se referia a si próprio como “o amigo 66” - provavelmente por ter o mesmo nome de José Augusto, antiga glória do Benfica que brilhou no Mundial de 66 - entrou no sistema sempre a pedido de Paulo Gonçalves, até há poucos dias assessor jurídico do Benfica e também arguido, a quem passou posteriormente as informações sobre processos relacionados com o Benfica e com os rivais que se encontravam em segredo de justiça, de acordo com o Ministério Público.

Em julho, o Tribunal da Relação de Lisboa dava razão ao MP e justificava a prisão preventiva do arguido pela "existência do perigo de atividade criminosa".

Os outros arguidos do caso são a SAD do Benfica, Paulo Gonçalves e um outro funcionário judicial, Júlio Loureiro.

Foi imputado a José Augusto Silva, funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) que trabalhava nos tribunais de Fafe e Guimarães, um crime de corrupção passiva, um crime de favorecimento pessoal, 6 crimes de violação do segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, 9 de acesso indevido, 9 de violação do dever de sigilo, 28 de falsidade informática e um crime de peculato. São no total 76 crimes.

Paulo Gonçalves é suspeito de 79 crimes, entre eles de corrupção ativa, de oferta ou recebimento indevido de vantagem ou de violação do segredo de justiça. A SAD encarnada é acusada de 30 crimes, quase todos de falsidade informática. Já Júlio Loureiro é imputado de 67 crimes, a maior parte por falsidade informática e violação de dever por funcionário.